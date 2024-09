Klaus Iohannis a anuntat azi că nu va demisiona din functie si NU va candida la parlamentare. Nici pe cont propriu, nici pe listele PNL. Chiar si asa, Biroul Electoral Central a decis azi că seful Statului ar fi putut candida, ca independent, pe listele unui partid politc. Anuntul vine după o săptămână în care Legea Iohannis a dinamitat Coalitia de guvernare. Între timp, liderii PSD negociază un transfer bombă. Victor Ponta ar putea reveni în partid si ar putea candida pe listele PSD pentru un loc in Parlament.

"Nu este posibil să se facă o lege pentru o persoană. Nu va exista această lege şi nu doresc. Eu nu doresc să existe", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României. La două zile după acest anunţ, Klaus Iohannis a transat definitiv subiectul care a declanşat un război în Coalitia de guvernare. "Îmi voi încheia mandatul de Președinte al României la termen și nu voi demisiona din funcție. Nu voi candida la alegerile parlamentare din decembrie", a transmis Klaus Iohannis, într-un mesaj publicat de Administratia Prezidentială. Tot azi Biroul Electoral Central a decisi că şeful Statului ar fi putut candida pe listele PNL fără să fie membru de partid.

Cine preia şefia PSD dacă Marcel Ciolacu ajunge preşedinte

"Si domnul Iohannis a simtit foarte usor in aer ostilitatea unei bune parti din electorat, motiv pentru care i-a lasat pe cei de la PNL in off-side. Pentru ei, Iohannis este singura lor lumină legitimatoare", a declarat Andrei Ţăranu, analist politic. Şeful Statului a făcut anunţul după ce a devenit evident că PSD nu va vota Legea Iohannis. "Eu am spus de la început că este nepermis şi o întoarcere în timp ca să mai dam legi o singură persoană", a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. Între timp, liderii PSD îsi fac planuri pentru alegerile prezidentiale si spun că Sorin Grindeanu ar fi favorit să preia sefia partidului dacă Marcel Ciolacu va ajunge în functia supremă în Stat.

"Să nu ne gândim deja ce ar face dacă ar pierde. Traditiile se mai pot schimba. Traditiile sunt facute de oameni si tot oamenii le mai pot schimba", a declarat Gabriela Firea, europarlamentar PSD. "PSD va trage cu toate puterile ca dl Ciolacu sa ajunga la Cotroceni, dar odata cu Turul II isi va epuiza capacitatea de crestere. E greu de crezut ca PSD ar putea sa isi trimită presedintele. Domnul Geoana este in acest moment pe primul loc, dar nu are partid", a declarat Andrei Ţăranu, analist politic.

Social democratii stabilesc în aceste zile listele din fiecare judet pentru Senat si Camera Deputatilor. Surse de la vârful PSD spun că Victor Ponta ar putea reveni în partid, iar fostul premier ar putea prinde un loc în Parlament pe listele socia democratilor. Deocamdată, însă, nu a fost luată o decizie. Asta pentru că unii dintre greii PSD nu văd cu ochi buni întoarcerea lui Victor Ponta în partid. Pe listele PSD vor candida si nume noi, precum Elisabeta Lipă, Florin Jianu şi Victoria Stoiciu.

