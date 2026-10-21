Premierul Luca Niculescu a făcut, miercuri dimineaţă, precizări în legătură cu Pilonul 2 de pensii şi a asigurat românii că "nimeni nu se va atinge de el", deoarece reprezintă "aconomiile a milioane de români". Declaraţia a fost făcută în contextul în care, marţi seară, în prima sa conferinţă de presă, a dat un răspuns care lăsa loc unor interpretări, legat de acest subiect.

Premierul Luca Niculescu îi asigură pe români: "Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii" - Sursa: Profimedia

"Pilonul 2 de pensii reprezintă 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români. Unul din cuvintele de ordine pentru România trebuie să fie predictibilitatea. Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. El există şi va exista aşa cum este", a declarat, miercuri dimineaţă, premierul Luca Niculescu, la plecarea de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene., întrebat dacă ia în calcul să folosească bani din Pilonul 2 în alte zone.

Marţi seară, Niculescu a afirmat că Pilonul 2 de pensii, indicat în anii trecuţi drept posibilă sursă pentru redresarea financiară a României, "ar trebui să rămână aşa cum este".

"Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului 2 de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem", declară prim-ministrul, marţi, în ziua în care Guvernul său a fost învestit.

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Întrebat dacă sunt posibile modificări ale acestuia, în condiţiile în care în anii trecuţi au existat voci care au avansat ideea că banii strânşi ar putea fi o sursă pentru redresarea financiară a ţării, premierul a răspuns că, "în mod normal", Pilonul 2 ar trebui să rămână aşa cum este.

"Este ceva la care nu am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulţi miniştri în acest guvern care vă pot răspunde la întrebări. Şi eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână aşa cum este. Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE. Iar reforma Pilonului 2 de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem", a afirmt Luca Niculescu, marţi seară.

El a subliniat că, în momentul în care va avea "mai multe date", le va face publice.