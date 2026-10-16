Deputatul PNL Dragoș Ciubotaru anunță că nu susține învestirea Guvernului Luca Niculescu, în formula propusă, și critică dur PSD, pe care îl consideră responsabil pentru actuala criză politică. Parlamentarul susține că noul Executiv, care ar urma să includă 11 miniștri social-democrați, riscă să agraveze problemele României pe termen lung. Poziția sa este susținută, potrivit acestuia, și de conducerea PNL Vrancea și de majoritatea primarilor liberali din județ.

Primul lider judeţean din PNL care anunță public că nu va vota Guvernul Niculescu: Cum aș putea vota așa ceva?

Într-o postare pe Facebook, intitulată "Cea mai dureroasă decizie!", Dragoș Ciubotaru explică motivele pentru care consideră că liberalii nu ar trebui să voteze noul guvern. Parlamentarul recunoaște că instalarea unui Executiv cu puteri depline ar putea pune capăt instabilității politice pe termen scurt, dar avertizează că actuala formulă guvernamentală ar putea avea consecințe negative pe termen lung.

"Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar", a transmis parlamentarul liberal.

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Dragoș Ciubotaru acuză PSD că a provocat criza politică

Deputatul susține că refuzul de a vota Guvernul Niculescu ar putea prelungi perioada de instabilitate, în condițiile în care Cabinetul condus de Ilie Bolojan ar continua să funcționeze ca interimar. În același timp, acesta consideră că PNL nu ar trebui să își asume responsabilitatea pentru situația politică actuală.

"Să NU votez acest guvern înseamnă să prelungim instabilitatea, să lăsăm Guvernul Ilie Bolojan să continue ca interimar și să ne asumăm riscul ca toate problemele care vor apărea în următoarele două luni să se răsfrângă asupra noastră, a liberalilor", a explicat Ciubotaru.

Parlamentarul atribuie responsabilitatea pentru declanșarea crizei politice PSD și consideră că social-democrații ar trebui să găsească o soluție pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

"Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern", a afirmat liberalul.

Critici la adresa listei de miniștri: "Cum aș putea vota așa ceva?"

Dragoș Ciubotaru afirmă că inițial a luat în calcul susținerea Guvernului Luca Niculescu, în speranța că acesta va fi format exclusiv din tehnocrați, având în vedere dificultățile de constituire a unei majorități politice.

"Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal...pffff. Cum aș putea vota așa ceva?", a scris Ciubotaru.

Afirmația referitoare la condamnarea penală a persoanei propuse pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne îi aparține parlamentarului și nu este însoțită, în postare, de detalii privind identitatea acesteia sau hotărârea judecătorească invocată.

PNL Vrancea nu susține actuala formulă de guvernare

Dragoș Ciubotaru anunță că va prezenta această poziție și sâmbătă, în ședința Biroului Politic Național al PNL, unde liberalii urmează să discute susținerea noului Executiv. Deputatul precizează că punctul său de vedere este împărtășit de organizația PNL Vrancea, inclusiv de Biroul Politic Județean și de majoritatea covârșitoare a primarilor liberali din județ.

"PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate", a transmis acesta.

Liberalul critică și atacurile publice ale reprezentanților PSD la adresa PNL, pe care le consideră incompatibile cu solicitarea social-democraților ca liberalii să sprijine instalarea noului Cabinet.

"PSD trebuie să își găsească susținători acolo unde a mai găsit atunci când ne-a adus în această situație, nu la PNL, partid pe care reprezentanții PSD continuă să îl atace și astăzi, pe toate canalele", a adăugat deputatul.

Guvernul Luca Niculescu, în căutarea sprijinului parlamentar

Declarațiile lui Dragoș Ciubotaru vin în contextul negocierilor pentru instalarea unui nou guvern, după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, pe 5 octombrie. Premierul desemnat a purtat discuții cu principalele formațiuni parlamentare și a insistat asupra necesității formării rapide a unui Executiv cu puteri depline, care să poată pregăti bugetul pentru 2027 și să gestioneze situația economică. În timp ce PSD a cerut o majoritate politică asumată, liberalii au transmis anterior că nu intenționează să participe la guvernare alături de social-democrați, dar au lăsat deschisă posibilitatea unui vot de învestire.

În finalul mesajului său, Dragoș Ciubotaru insistă că PNL trebuie să își păstreze principiile și să nu accepte compromisuri doar pentru a contribui la rezolvarea crizei politice.

"A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză. PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei", a conchis parlamentarul.