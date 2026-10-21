Ca prioritate absolută în programul de guvernare, premierul Luca Niculescu spune că este îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor. Dar ce înseamnă mai exact acest lucru în măsuri concrete?

Noul executiv are o listă lungă de urgențe. În primul rând, rectificarea bugetară, care ar trebui adoptată până la finalul acestei luni. Și apoi vor începe negocierile politice în privința bugetului pentru 2027. Aici există deja un obiectiv trasat de Partidul Social Democrat, care și-ar dori ca legea bugetului pentru anul viitor să fie adoptată cel târziu în luna decembrie a acestui an.

Rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027, primele urgențe ale noului Guvern

Mai departe, însă, Partidul Social Democrat acuză deja o presupusă grea moștenire din partea guvernului Ilie Bolojan. De pildă, Sorin Grindeanu spunea ieri, după instalarea guvernului Luca Niculescu, că guvernul Bolojan ar fi lăsat o gaură de aproape 30 de miliarde de lei în bugetul țării.

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PSD reclamă o gaură de aproape 30 de miliarde de lei în buget

Liderul Partidului Social Democrat spunea că sunt facturi restante de aproape 16 miliarde de lei pentru firmele care au executat lucrări în programul Anghel Saligny și care nu ar fi fost încă facturate. Apoi, Sorin Grindeanu spunea că ar mai fi nevoie de 10-12 miliarde de lei pentru funcționarea instituțiilor statului până la finalul acestui an, plus încă 5 miliarde de lei pentru salariile restante ale magistraților, în urma deciziilor definitive din justiție. Așadar, aproape 30 de miliarde de lei, bani care ar trebui să acopere această gaură din buget, potrivit lui Sorin Grindeanu.

Doar că Ilie Bolojan a dat ieri o replică în plenul reunit al Parlamentului. Liderul Partidului Național Liberal spunea că PSD nu face decât să inventeze acum o grea moștenire din partea Guvernului Bolojan pentru a justifica promisiunile mincinoase pe care le-ar fi făcut până acum social-democrații. Și citez aici din Ilie Bolojan, cel care spunea că, la plecarea sa de la Palatul Victoria, lasă bugetul țării stabilizat.

Alexandru Nazare: Deficit bugetar de 3,8% din PIB și venituri ale statului în creștere cu aproape 12%

De pildă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea și el în audierile din comisiile de specialitate că deficitul bugetar la nouă luni este de 3,8% din produsul intern brut și, de asemenea, că veniturile statului au crescut în această perioadă față de anul trecut cu aproape 12%.

Și mai există o urgență pentru noul guvern, care s-a instalat aseară la Palatul Victoria. E vorba despre indexarea pensiilor. Nu e clar în acest moment care va fi procentul de indexare a pensiilor.

Există însă promisiunea că, după doi ani în care punctul de pensie a fost înghețat, de anul viitor pensionarii vor primi o majorare, însă nu e clar dacă va fi o majorare de 7,3%, adică indexarea cu inflația prevăzută de legea în vigoare, sau va fi o majorare mai mică.

Atât ministrul Muncii, cât și noul premier, Luca Niculescu, spuneau că vom vorbi totuși despre o indexare a pensiilor mai prudentă, care să țină cont de obiectivul de reducere a deficitului bugetar pe care guvernul îl are anul viitor, pentru că România ar trebui să continue această traiectorie de reducere a deficitului bugetar și în 2027, cu aproape 1% din PIB.