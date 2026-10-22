PSD, după ce a revenit la guvernare: "S-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan, cel mai mare din UE"

PSD acuză joi că s-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan, care este cel mai mare din Uniunea Europeană şi cu mult peste deficitul rămas după guvernarea Marcel Ciolacu.

PSD, după ce a revenit la guvernare: PSD: "S-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan, cel mai mare din UE" - Profimedia

"Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană şi semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului", scrie PSD într-un comunicat oficial.

Potrivit PSD, raportarea Eurostat expune eşecul de proporţii al austerităţii. Românii au fost chinuiţi degeaba cu creşteri de taxe şi impozite. După terapia de şoc, care a băgat ţara în recesiune, a prăbuşit consumul şi a produs cea mai mare inflaţie din Europa, Ilie Bolojan a obţinut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă.

"România a devenit campioana europeană absolută la rezultate negative: cel mai mare deficit, cea mai mare inflaţie, cea mai mare scădere a consumului şi cel mai mare declin în economie. Sunt cele mai proaste rezultate obţinute de un prim-ministru al României! Datele europene arată că demersul PSD de a schimba direcţia de guvernare este întemeiat. Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia şi impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care îşi plăteşte facturile la timp şi susţine economia productivă. Iar austeritatea trebuie înlocuită cu protecţie pentru românii cu venituri mici şi medii şi cu măsuri de sprijin pentru industrie şi micii antreprenori", precizează social-democraţii.

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PSD prezintă date Eurostat, ajustate sezonier: