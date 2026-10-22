Întors la şefia Ministerului Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că vrea să abroge legea care reglementează medicina alternativă. O lege veche de aproape douăzeci de ani, în spatele căreia s-au ascuns cei care le vând bolnavilor de cancer vindecarea. E o lege pe care noi am scos-o la lumină, în ancheta "Diagnostic: profit". Şi e o promisiune făcută de exact acelaşi ministru pe care, acum o lună, îl întrebam de ce statul a tăcut două decenii şi care atunci n-avea niciun răspuns.

Alexandru Rogobete, proaspăt reinstalat la şefia Sănătăţii, vrea să abroge legislaţia în spatele căreia s-au ascuns falşii vindecători de cancer. "Am văzut că după 19 ani au apărut aceste norme legislative. Doar că acestea reglementează doar feng shuiul şi nu neeaprat medicina complementară. Am avut o discuție aplicată cu profesioniști în domeniu. Eu cred că trebuie abrogată cu totul aceea legislație și construită una adaptată anului 2026. Nu mai este de actualitate, iar rolul Ministerului Sănătății este să încurajeze oamenii la screening, la prevenție, să-și ia tratamentele așa cum le recomandă medicul și sigur că orice este complementar, dovedit a fi benefic, poate fi utilizat", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Schimbarea nu se măsoară în declaraţii, ci în vieţi care nu se mai pierd

Doar că ministrul care promite azi o lege nouă e exact omul pe care noi l-am întrebat, acum o lună, de ce nu s-a făcut nimic atâţia ani. "Îmi e greu să vă răspund! Nu am o explicaţie! Indolenţă, nepăsare şi lista poate continua", declara Alexandru Rogobete în septembrie. Între cele două răspunsuri n-a trecut un mandat întreg. A fost ancheta Observator: Diagnostic Profit. Am arătat cum in legea pe care ministrul o declară expirată, s-a ascuns, două decenii, o întreagă afacere cu moartea. Oameni fără studii de oncologie, unii chiar medici, care le promit celor disperaţi că îi scapă de boală cu plante, cu ciuperci şi cu pastile. Până când statul se hotărăşte să scrie legea adaptată anului 2026, cine răspunde pentru bolnavii pe care legea veche, încă în vigoare, îi lasă şi azi pe mâna vracilor?

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"Este nevoie de o lege a malpraxisului construită cu experți în domeniu, dialog, cu echilibru și cât mai repede. În acest moment medicii care, mă rog, Oricine care greșește trebuie să plătească, indiferent de domeniu", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Dar schimbarea nu se măsoară în declaraţii, ci în vieţi care nu se mai pierd. Să sperăm că promisiunile de acum ţin mai mult decât duce, de obicei, memoria statului român.