Scandal între PNL și PSD la Arad: Cinci luni în concediu medical, dar prezent la "șprițuri"

Mihai Pașca (PNL), care și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Arad, susține că fostul subprefect Marius Sulincean, în prezent secretar executiv al PSD Arad, ar fi lipsit de la serviciu timp de cinci luni, invocând probleme de sănătate. Potrivit liberalului, acesta ar fi participat însă la diverse evenimente politice în perioada în care nu s-a prezentat la locul de muncă de la Poșta Română. În replică, Sulincean a explicat că absența sa a fost justificată de un concediu medical, potrivit Agerpres.

Mihai Paşca a susţinut ultima conferinţă de presă în calitate de prefect, după ce şi-a trimis demisia, luni, la Cancelaria premierului, pentru că PNL a anunţat intrarea în opoziţie. Paşca şi-a prezentat bilanţul activităţii de un an şi şapte luni, iar cu această ocazie l-a acuzat pe fostul coleg din Prefectură că a lipsit de la locul de muncă de la Poştă timp de cinci luni.

Sulincean a demisionat din funcţia de subprefect în luna aprilie, când s-a întors la postul de analist de date în Poşta Română.

Mihai Pașca: "Cinci luni nu s-a prezentat la lucru"

"Din momentul în care domnul Sulincean şi-a dat demisia din Prefectura Arad, în contextul politic pe care îl ştim, şi trebuia să se întoarcă la postul pe care îl avea la Compania Naţională Poşta Română, timp de cinci luni de zile nu s-a prezentat la lucru. A stat în concedii medicale, care s-au succedat, şi s-a întors undeva în ultimele două-trei săptămâni la birou, dacă s-a întors. Că timp de cinci luni nu s-a prezentat la muncă este un fapt. E departe de mine să comentez sănătatea unui coleg sau fost coleg, doresc tuturor sănătate multă, dar în momentul în care eşti în concediu medical luni de zile, dar eşti suficient de sănătos să participi la toate şpriţurile, acţiunile politice, se ridică serioase semne de întrebare cu privire la afecţiunile domnului Sulincean şi, mai ales, cu privire la respectul pe care îl are pentru muncă, pentru salariul pe care cu siguranţă în această perioadă l-a încasat din banii tuturor", a acuzat prefectul Mihai Paşca.

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El s-a întrebat "ce l-a împiedicat să se prezinte la muncă la o companie de stat unde există dificultăţi serioase".

Replica liderului PSD Arad, după acuzațiile fostului coleg

Contactat de AGERPRES, secretarul executiv al PSD Arad, Marius Sulincean, a spus că oferă răspuns din datorie faţă de public, "pentru că nu are de ce să-l intereseze pe prefect" unde lucrează el.

"M-am prezentat la serviciu, dar am avut o problemă de sănătate şi am avut nevoie de concediu medical o perioadă mai lungă", a spus Sulincean, care nu a dorit să facă alte comentarii.

La momentul demisiei, Marius Sulincean declarase că a recurs la gest din cauza "drumului greşit" al Guvernului Bolojan.

"Spre deosebire de Ilie Bolojan, nu mă cramponez de scaun, de funcţie, din orgoliu, vanitate, prostie sau ce Dumnezeu îl mai motivează pe premier, după ce românii i-au spus clar în faţă că nu îl mai vor. Da, drumul este greşit şi este nevoie de o corecţie. Ilie Bolojan trebuie să plece, pentru că şi-a întors faţa de la nevoile şi aspiraţiile acestui popor şi în loc de linişte şi bunăstare i-a livrat austeritate şi suferinţă", afirmase fostul subprefect.

Ulterior, între Paşca şi Sulincean au avut loc diverse schimburi de replici pe reţelele sociale.

Mihai Paşca şi-a depus demisia, luni, la Cancelaria premierului, iar într-o declaraţie transmisă AGERPRES a arătat că decizia a venit în urma trecerii partidului în opoziţie.

"Din momentul adoptării moţiunii de cenzură din 5 mai, am declarat că voi continua să îmi fac datoria de a reprezenta Guvernul României până la momentul în care acesta va fi înlocuit de unul cu puteri depline. Astfel că, în acord cu tot ce am susţinut în această perioadă şi totodată în linie cu deciziile PNL, îmi anunţ public demisia din funcţia de prefect al judeţului Arad, demisie care a fost înaintată în cursul zilei de azi prim-ministrului României", afirmase Paşca.

El a fost numit prefect în 13 martie 2025, iar a doua zi a depus jurământul. Înainte de a deveni prefect, a ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiţiei.