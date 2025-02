Ședință importantă la PSD: Discută reducerea secretarilor de stat și restructurarea aparatului bugetar

Potrivit unor surse social-democrate, citate de Agerpres, este posibil ca în şedinţa PSD să se stabilească numele noilor secretari de stat din partea partidului, care vor fi numiţi ca urmare a restructurării aparatului bugetar.

În şedinţa PSD ar urma să se discute şi despre apropiata campanie electorală, în condiţiile în care Alianţa electorală "România Înainte", formată din PSD, PNL şi UDMR, a fost înregistrată oficial la Biroul Electoral Central, iar partidele din alianţă au început să strângă semnături pentru candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

Ciolacu: Ministerele trebuie să-şi regândească structura de organizare

Ministerele trebuie să-şi regândească structura de organizare şi de funcţionare, astfel încât relaţia cu autorităţile locale şi decontările, mai ales prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, să fie o prioritate, a declarat, luni, prim-ministrul Marcel Ciolacu, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

Potrivit premierului, 2025 şi 2026 trebuie să fie anii cu cele mai mari investiţii derulate în România, iar prioritare să fie investiţiile din PNRR. "În continuare, există o diferenţă mare între urban şi rural. De aceea, eu consider anul 2025 şi anul 2026 trebuie să fie anii cu cele mai mari investiţii derulate în România, cu adevărat. Mi-aş dori mult ca şi prioritate să fie investiţiile din PNRR, ţinând cont de faptul că la sfârşitul anului 2026 este deadline-ul de implementare. De aceea, am făcut un apel şi în şedinţa de Guvern, am să fac un apel şi la dumneavoastră ca dinamica relaţiilor cu fiecare minister în parte să se schimbe. Vorbeam mai devreme cu domnul ministru Fechet, care spunea că este prea puţină lume la implementarea programelor prin PNRR. O să-mi permit astăzi, nu să-l cert pe domnul Fechet, să fac o recomandare la toţi miniştrii. În fiecare minister sunt sute de oameni, nu trebuie să mai stăm să angajăm alţi oameni special pentru derularea fondurilor europene şi, mai ales, pentru PNRR. Regândiţi rapid, şi asta înseamnă în câteva săptămâni, regândiţi structura de organizare şi de funcţionare a fiecărui minister astfel încât relaţia cu autorităţile locale şi decontările, mai ales pe PNRR, să fie o prioritate", a transmis Ciolacu.

El a subliniat că încadrarea în ţinta de deficit de 7% negociată cu Comisia Europeană pentru anul acesta nu poate fi atinsă fără implicarea autorităţilor locale. "O spun ca un om politic trecut prin multe, un om politic care a gestionat atât administrativ, cât şi politic şi o coaliţie şi un partid foarte ambiţios şi mulţi dintre dumneavoastră ştiţi acest lucru şi cred din tot sufletul meu că mai avem o şansă, o şansă pe care nu avem voie s-o ratăm şi trebuie cu adevărat să ne implicăm cu toţii. Nu vom reuşi sub nicio formă fără dumneavoastră. Mi-aş dori mult să vă cer şi ajutorul de a depăşi financiar aceşti doi ani. Este exclus ca România, anul acesta, să nu ţină de ţinta de deficit de 7%. Este un deficit negociat cu Comisia Europeană, acea mult hulită Comisie Europeană, care ne ia independenţa, suveranitatea şi toate prostiile care se spun, care a înţeles foarte bine că reducerea deficitului în România trebuie făcută pe o perioadă lungă de timp, nu pe o perioadă scurtă, astfel încât românii să sufere, şi am avut o negociere pe şapte ani", a explicat Marcel Ciolacu.

Şeful Executivului s-a referit şi la nevoia continuării reformelor în administraţie. El a subliniat că România nu mai poate continua cu un sistem administrativ, ultimul din Europa, pe un schelet comunist. "Nu cred că vom reuşi anul acesta să facem reformele pe care ni le-am dori şi noi şi dumneavoastră, reforme de a reaşeza administraţia atât centrală, cât şi locală. Dar vă spun, chiar dacă o să supăr pe câţiva dintre dumneavoastră, nu mai putem continua cu un sistem administrativ, ultimul din Europa, pe un schelet comunist. Sistemul administrativ al României trebuie să se alinieze la un sistem administrativ, culmea, şi acum în plină modificare şi în Statele Unite ale Americii. Nu putem întotdeauna să ne facem că nu se întâmplă nimic în lume. (...) Nu se poate să avem în continuare un sistem de digitalizare, fiecare de capul lui, un sistem de digitalizare care nu este interconectat cu sistemul de centralizare central. Sunt lucruri care nu reprezintă costuri, sunt lucruri care pot fi făcute printr-o voinţă politică şi administrativă, sunt lucruri care ar trebui să ne unească, sunt lucruri care ar trebui să ne dea puterea de a merge înainte", a afirmat Ciolacu.

La reuniune sunt prezenţi, între alţii, alături de premier, miniştrii Cseke Attila, Bogdan Ivan, Simona Bucura-Oprescu, Mircea Fechet şi candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu.

