Emil Hurezeanu, despre fraţii Tate: "A fost o discuţie ad hoc. Nu a fost niciun fel de aluzie sau vreo presiune"

”Uitaţi cum e. A fost o discuţie ad hoc, cum majoritatea discuţiilor şi întâlnirilor care fac sens până la urmă, interesante, utile. În sălile mari de conferinţe sunt doar conferinţele (…) O întâlnire de acest gen am avut cu domnul Grenell. Ambasadorul Grenell a fost ambasador la Berlin de 2-3 ani. Ne-am întâlnit în câteva împrejurări oficiale şi mai puţin oficiale (…) Am vorbit - cum e în România, cum e în Statele Unite (…) Discuţia a fost rapidă, patru minute cel mult. Am coborât împreună cu liftul, în holul hotelului, am mai stat puţin de vorbă. L-am întrebat, pentru că bănuiam că are intenţii să viziteze şi România, dacă îl aşteptăm în curând la Bucureşti. Şi mi-a spus, nu, deocamdată nu vin la Bucureşti, însă mă interesează soarta fraţilor Tate. Şi aici s-a terminat. Aici s-a terminat”, a declarat Emil Hurezeanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, întrebat cum s-a ajuns la discuţia despre soarta fraţilor Tate.

Hurezeanu a mai spus că apoi a văzut postarea lui Grenell pe platform X.

”Am văzut după aceea mesajele lui, pentru că a adăugat şi asta - «aşa cum se ştie deja». Ştiam că a postat pe platforma X şi după aceea s-a adăugat şi faptul că oficialii americani, la fel ca oficialii români, sunt îndreptăţiţi să se intereseze de soarta propriilor cetăţeni, pentru că fraţii Tate sunt şi cetăţeni americani, şi cetăţeni britanici. Bineînţeles că nu a fost niciun fel de aluzie sau vreo presiune legată de faceţi sau nu faceţi ceva în legătură cu ei. Asta n-a fost”, a mai spus Hurezeanu, potrivit News.

Întrebat dacă a avut timp să îi răspundă lui Grenell, Hurezeanu a precizat că acesta a plecat fără a aştepta răspunsul.

”Nu i-am răspuns nimica, pentru că în acel moment a plecat. A fost o formă de a constata că îl interesează pur şi simplu asta. Şi a constatat-o în prezenţa mea”, a mai explicat ministrul. Potrivit lui Hurezeanu, ”acestor doleanţe, care pot fi percepute ca intruziuni, posibile intruziuni (…) trebuie să li se răspundă în mod ferm”.

”Trebuie să li se răspundă în mod ferm, aşa cum face Marea Britanie, de exemplu, în aceeaşi situaţie, în situaţia fraţilor Tate”, a mai afirmat Hurezeanu.

Ministrul de Externe: Sistemul judiciar din România este autonom

”N-avem decât să spunem imediat şi să afirmăm asta în continuu, că sistemul judiciar, sistemul justiţiei din România, este autonom şi funcţionează pornind de la propriile reguli (...) Nu e prima oară când se transmit astfel de dorinţe. Una e să transmiti nişte dorinţe, nu ai decât ca stat suveran, cum spuneţi, şi ca justiţie independentă să le consideri doar dorinţe de neacceptat”, a adăugat Hurezeanu.

Administraţia Trump face presiuni asupra autorităţilor române pentru a ridica restricţiile de călătorie asupra influencerului misogin Andrew Tate, un susţinător al preşedintelui american, care se confruntă cu acuzaţii penale la Bucureşti, relatează Financial Times (FT), care susţine că prima dată cazul fraţilor Tate a fost adus în discuţie de oficialii americani săptămâna trecută, într-o convorbire telefonică cu reprezentanţi ai guvernului român, şi apoi de trimisul special al lui Trump, Richard Grenell, când s-a întâlnit cu ministrul român de externe la Conferinţa de Securitate de la Munchen, potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune.

