Ger cumplit în aproape toată ţara, cu unele dintre cele mai mici temperaturi din ultimii 7 ani, deşi suntem la final de sezon rece. Temperaturile au coborât şi în această noapte sub -20 de grade. Urmează, însă, cea mai geroasă noapte cu temperaturi de -25 de grade. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare scăpăm de gerul siberian, iar primăvara se va sincroniza perfect cu data din calendar.

A fost un ger de crapă pietrele în aproape toată ţara. Cel mai frig a fost ieri dimineaţă la Întorsura Buzăului, unde s-au înregistrat minus 23 de grade Celsius. Şi în Bucureşti au fost minus 15 grade.

În polul frigului din România, la Miercurea Ciuc s-au inregistrat minus 17 grade celsius. Obisnuiti cu gerul, oamenii au ieşit din casă cu mai multe straturi de haine pe ei.

Urmează cea mai friguroasă noapte

Vezi și

"În perioada asta aşa e normal la noi. Trebuie îmbrăcat tare". "E frig. Cam totdeauna De când este ger? Păi sunt patru cinci zile, chiar şase". "Aici, la Miercurea Ciuc, e mai frg acum. De o săptămână-două aşa mai grav", spun localnicii.

Aproape toată ţara este sub cod galben de ger până mâine. Valul de aer rece va aduce temperaturi şi mai scazute, minus 25 de grade Celsius, cu 15 mai puţin decât normalul perioadei.

În Constanţa, gerul a creat insule de gheaţă în mijlocul apei.

Lacul Tăbăcăriei din Constanţa a îngheţat după ce mai multe zile şi nopţi la rând au fost temperaturi negative. În această dimineaţă au fost minus 7 grade celsius, dar s-au resimţit valori de minus 13 grade Celsius. Vântul intensifică din plin senzaţia de frig.

"Noi în fiecare an venim aici în februarie şi a fost mai bine, mai cald. Acum am fost pe plajă, dar era un vânt..". "Foarte frumos şi nu am mai văzut aşa". "E un pic mai frig, în sfârşit iarnă adevărată", spun oamenii.

Pe lacul îngheţat, raţele şi gâştele găsesc cu greu ceva de mâncare.

"Păsările acvatice sunt afectate de acest lcuru, dar în acelaşi timp oamenii vin, le mai hrănesc, mai sunt ochiuri de apă", a declarat Adrian Bâlbă- doctor în științe.

De când se încălzeşte vremea

Ne mai confruntăm cu gerul câteva zile.

"Până joi vom vorbi de o vreme în continuare rece, geroasa noaptea şi dimineaţa pe centru şi sud. În CApitală, până joi dimineaţa temeperaturile se menţin destul de coborâte. Şi abia după ziua de joi putem spune că scăpăm de ger. Incepem luna martie cu o tendintă clară de încălzire", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog ANM.

La munte, temperaturile scăzute au creat peisaje spectaculoase. Cascada Cașoca din Munții Buzăului este aproape integral transformată în gheaţă.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Cum faceţi față temperaturilor extreme din aceste zile? Stau mai mult în casă Mă îmbrac gros și ies oricum

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰