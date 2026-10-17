După trei ore de şedinţă cu scandal, PNL a decis. Liberalii vor vota Cabinetul Niculescu şi vor trece în opoziție. Decizia vine şi cu un ultimatum: toți liberalii numiți în funcții guvernamentale, agenții și companii de stat trebuie să demisioneze. Cine refuză va fi exclus din partid.

"Am decis intrarea Partidului Naţional Liberal în opoziţie şi acordarea unui vot de necesitate condiţionat şi punctual pentru învestirea primului ministru desemnat de preşedintele României", a anunţat preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Un vot pentru ieşirea din criza politică. Într-o şedinţă tensionată, Ilie Bolojan le-a explicat colegilor de partid că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional, ca să evite intrarea în colaps a unor servicii publice de bază, cum ar fi camerele de gardă sau ambulanţa.

"Acest vot nu ar fi fost acordat în condiţii normale de partidul nostru, dat fiind componenţa acestui Guvern", a spus Bolojan.

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Toţi parlamentarii liberali trebuie să se supună liniei trasate de partid. Asta în contextulul în care, ieri, mai mulţi lideri de filiale începuseră să bată în retragere.

"Mi-ar fi plăcut să fie mai multe partide în această guvernare, să fim mai mulţi în această guvernare, dar înțeleg nemulțumirile, diferenţele dintre ele, tensiunile dintre ele. Prioritatea era să fac un Guvern pentru România", a declarat Luca Niculescu, premierul desemnat.

Cabinetul Luca Niculescu va avea 5 miniştri independenţi şi 12 din partea PSD. Pentru învestire, sunt necesare 233 de voturi. Cu voturile PNL, pragul necesar ar fi depăşit. Cu o seară înainte, de la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan se arăta optimist.

"Eu sunt bucuros că există acorduri între primul ministru şi partide. Eu cred că sunt şanse foarte mari ca acest Guvern să treacă", a declarat Nicuşor Dan.

Marți, Guvernul Niculescu ajunge la vot în Parlament.