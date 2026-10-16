Siegfried Mureşan: România merită un guvern mult mai bun decât ceea ce ni se propune acum

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, care a fost desemnat premier, dar nu a reuşit să obţină votul de învestitură în Parlament, afirmă că miniştri pe care i-a propus erau ”mult mai buni” decât cei nominalizaţi acum de PSD. ”România merită un guvern mult mai bun decât ceea ce ni se propune acum. Pentru a avea un guvern mult mai bun, trebuie să câstigăm alegerile şi să formăm o majoritate pentru modernizarea României”, arată el.

”La fiecare dintre cele 11 ministere pe care PSD-ul vrea să le ocupe acum, noi am propus miniştri mult mai buni în urmă cu două săptămâni. Ce merită România? Oana Gheorghiu sau Alexandru Rogobete? Andrea Chiş sau Radu Marinescu? Mircea Abrudean sau Marian Neacşu? Dragoş Pîslaru sau Mihai Ghigiu? Cătălin Drulă sau Ştefan Ovidiu Popa? Diana Buzoianu sau Natalia Intotero? Tánczos Barna sau Florin Barbu? Radu Miruţă sau Radu Ştefan Oprea? Raluca Turcan sau Florin Manole? Irineu Darău sau Daniel Zamfir? Cseke Attila sau Alexandru Stoica? Noi am propus oameni competenţi, pregătiţi să continue reformele, să reducă risipa, să atragă fonduri europene şi să modernizeze statul. Din păcate, echipa noastră nu a primit votul Parlamentului”, a arătat Siegfried Mureşan, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că oamenii îşi doresc un guvern mai bun, însă actuala majoritate parlamentară ”doreşte altceva”.

”România merită un guvern mult mai bun decât ceea ce ni se propune acum. Pentru a avea un guvern mult mai bun, trebuie să câstigăm alegerile şi să formăm o majoritate pentru modernizarea României”, a subliniat Mureşan.