De la ora 12 au început negocierile la Parlament, sunt negocieri foarte intense şi foarte importante despre programul de guvernare, dar şi despre cum va arăta viitorul parlament. Ştim că acesta urmează să fie învestit oficial pe data de 20 decembrie şi discută aleşii despre comisiile parlamentare asta pentru că s-ar putea să avem mai puţine comisii parlamentare.

La momentul de faţă sunt 25 la număr, atât la Camera Deputaţilor cât şi la Senat, însă aceştia discută despre reducerea numărului de comisii pentru a aduna mai mulţi bani la bugetul de stat. După învestirea oficială a Parlamentului va urma şi învestirea Guvernului, se discută despre acest program de guvernare, dar până atunci, această alianţă, PSD, PNL, UDMR şi USR va trebui să dea un nume de premier.

Am văzut propunerea PSD; l-au propus pe Marcel Ciolacu însă nu a fost agreată această variantă, pentru că am putea să vedem în perioada următoare şi o propunere de tehnocrat, pentru că discuţiile nu s-au închis încă. Ştim că a fost agreată ponderea ministerului, PSD va avea 7, PNL va avea 4 ministere, USR 3, iar UDMR 2. Intrăm într-o săptămână decisivă, cu foarte multe negocieri. Potrivit surselor Observator, în preajma Crăciunului am putea avea Guvernul învestit, cel care va veni cu programul pentru alegerile prezidenţiale.

