"În acest moment avem o coaliţie majoritară în Parlamentul României. Mulţumesc!", Marcel Ciolacu, preşedintele PSD

După o zi lungă de negocieri, PSD, PNL, UDMR şi minorităţile au ajuns la o înţelegere. A contribuit decisiv şi întâlnirea scurtă, la obiect şi cordială cu şeful statului. Doar că la, final, Iohannis nu a dat numele noului premier. Şi i-a trimis, pentru a doua oară în aceeaşi zi, pe liderii partidelor la discuţii.

Împărţirea miniştrilor şi a Ministerelor:

PSD:

Ministerul Muncii - Simona Bucura-Oprescu

Ministerul Agriculturii - Florin Ionuţ Barbu

Ministerul Transporturilor - Sorin Grindeanu

Ministerul Sănătăţii - Alexandru Rafila

MAPN - Angel Tîlvăr

Ministerul Economiei şi Digitalizării - Bogdan Ivan

Ministerul Justiţiei - tehnocrat

Ministerul Culturii - Natalia Intotero

PNL:

Ministerul de Externe - Emil Hurezeanu

MAI - Cătălin Predoiu

Ministerul Energiei - Sebastian Burduja

Ministerul Mediului - Mircea Fechet

Ministerul Educației - Daniel David

MIPE - Marcel Boloş

UDMR:

Ministerul Dezvoltării - Cseke Attila

Ministerul Finanţelor - Tanczos Barna

UDMR a preluat două ministere importante

De la Cotroceni, liderii coaliţiei pro-europene au plecat la Vila Lac, pentru a face împărţeala ministerelor. Presiunea liberalilor pentru a obţine ministerul Dezvoltării a fost în zadar. PNL ar fi cerut şi Ministerul Transporurilor, dar PSD nu a fost dispus să-l cedeze. În aceste condiţii, schema guvernamentală s-a schimbat. Liberalii vor avea 6 ministere în loc de 5, cum se stabilise iniţial. Iar UDMR rămâne cu două, însă dintre cele mai importante Dezvoltarea şi Finanţele, spun surse Observator.

"Este enorm de mult ceea ce ia UDMR, dacă obţine şi Ministerul de Finanţe", spune Cristian Pîrvulescu, analist politic.

La discuţii, s-au stabilit şi liderii celor două camere ale Parlamentului. Şefia Senatului ar urma să-i revină liberalului Ilie Bolojan. Iar cea a Camerei Deputaţilor merge la social-democratul Ciprian Şerban. Trei ore au durat negocierile de la Vila Lac. Atât PSD cât şi PNL au convocat din nou şedinţe de partid, în seara aceasta.

Candidatul comun la prezidenţiale

O altă victorie a zilei este faptul că PSD, PNL şi UDMR vor avea un candidat unic la preşedinţie. Surse Observator spun că ar fi vorba de Crin Antonescu. Condiţia este ca acesta să păstreze în funcţie premierul, dacă va câştiga alegerile.

"Cred că este o variantă bună, are multă experienţă politică, este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai performanţi oameni politici", a declarat Gabriela Firea, europarlamentar PSD.

Fostul preşedinte al PNL este creditat cu puterea de a aduna voturi şi din partea electoratului liberal şi din partea celui social-democrat, dat fiind că a fost unul dintre fondatorii Uniunii Social-Liberale, în 2011.

"Dacă cumva s-au făcut măsurători şi acest candidat, Crin Antonescu, are un potenţial mare de creştere, sunt de acord. Dar noi lucrăm profesionist, am avut focus-groupuri, am măsurat în fiecare zi candidaţi şi tocmai de aceea am şi ajuns în turul al doilea", a adăugat Elena Lasconi, preşedintele USR.

"Un candidat unic este o mare ofertă care se face extremei drepte. Pentru că dacă ar fi un candidat unic PSD, PNL, UDMR atunci acesta are toate şansele să intre în turul doi. Candidatul, candidata USR va avea mai puţine şanse, pentru că votul util nu va mai funcţiona ca pe 24 noiembrie", a adăugat Cristian Pîrvulescu.

La consultările de la Cotroceni au fost chemate şi celelalte partide parlamentare. Discuţiile cu USR s-au purtat într-o atmosferă glacială. AUR, S.O.S. şi POT au refuzat să participe la consultări.

