Tensiuni puternice în PNL, înaintea ședinței Biroului Politic Național din weekend, în care liberalii urmează să decidă dacă vor susține învestirea Guvernului Luca Niculescu. Potrivit unor surse politice, mai mulți lideri ai partidului nu mai vor să voteze noul Executiv, după reacțiile negative ale electoratului de dreapta. Aceștia se tem că PNL va plăti un preț politic pentru susținerea unui Guvern în care PSD ar urma să dețină 11 ministere.

SURSE: Tensiuni în PNL. Mulţi lideri nu vor să voteze Guvernul PSD-Luca Niculescu. Şedinţa decisivă, sâmbătă - Shutterstock

Nemulțumirile au apărut în contextul în care liberalii trebuie să decidă dacă vor acorda votul de învestitură Cabinetului condus de Luca Niculescu, fără să participe efectiv la guvernare. Conducerea PNL încearcă să gestioneze tensiunile interne înaintea ședinței decisive din weekend, potrivit surselor politice.

Mai mulți lideri PNL nu vor să voteze Guvernul Niculescu

Potrivit surselor politice, în interiorul PNL există o nemulțumire tot mai mare față de perspectiva susținerii unui Executiv în care social-democrații vor controla majoritatea ministerelor.

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Mai mulți lideri liberali consideră că votul pentru Guvernul Niculescu ar putea afecta imaginea partidului în rândul alegătorilor de dreapta. Aceștia se tem că PNL va fi asociat cu deciziile viitorului Cabinet, deși nu va avea miniștri în componența sa.

Nemulțumirile sunt alimentate și de reacțiile negative ale electoratului liberal față de revenirea PSD la guvernare, potrivit acelorași surse.

În aceste condiții, unii lideri PNL iau în calcul să solicite, în ședința Biroului Politic Național, ca parlamentarii liberali să aibă libertatea de a vota potrivit propriei opțiuni. O asemenea decizie le-ar permite celor care se opun noului Guvern să nu fie obligați să voteze pentru învestirea acestuia.

Ilie Bolojan încearcă să calmeze tensiunile din partid

Înaintea ședinței decisive, conducerea PNL încearcă să gestioneze nemulțumirile interne. Mesajul publicat joi de Ilie Bolojan pe Facebook, în care liderul liberal vorbește despre responsabilitate, urmărește și explicarea necesității unui vot pentru învestirea Guvernului Niculescu.

Bolojan a recunoscut public că susținerea noului Cabinet ar putea avea consecințe politice pentru partid, dar a argumentat că România nu își mai permite prelungirea crizei guvernamentale.

Ilie Bolojan a explicat într-un mesaj publicat azi pe Facebook decizia de a vota un guvern Luca Niculescu cu miniștri PSD. "Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite", a transmis premierul interimar.

Totodată preşedintele PNL a avertizat că un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, "adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci şi personal".

Unii lideri liberali doresc vot la liber

Potrivit surselor politice, unii lideri liberali intenționează să solicite în ședința Biroului Politic Național (BPN) ca votul pentru învestirea noului Guvern să fie lăsat la latitudinea fiecărui parlamentar. În acest fel, aleșii PNL nu ar mai fi obligați să susțină Executivul dominat de PSD și ar putea vota în funcție de propria opțiune.

Ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL este programată sâmbătă, de la ora 13:00. În cadrul reuniunii, conducerea partidului urmează să ia o decizie finală privind susținerea Guvernului Niculescu la votul de învestitură din Parlament. Matematic, guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.