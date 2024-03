Video Trei promisiuni mari făcute de Marcel Ciolacu. Premierul, sigur că România va intra în Schengen şi cu frontierele terestre în acest an

Marcel Ciolacu lansează trei promisiuni majore pentru următorii doi ani! În primul rând, Premierul României spune că până la sfârşitul acestui an vom intra în zona Schengen şi pe căile terestre. "Eu va garantez ca pana la sfarsitul acestui an romania va intra in schenghen terestru fiindca este si normal sa intre, anul viitor Romania nu va mai avea vize cu America, iar in anul 2026 România va intra in OCDE", a declarat Marcel Ciolacu.