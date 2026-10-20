UDMR, despre Guvernul Niculescu: Ultima şansă pentru o Românie democratică

După şase luni de criză politică, România are un guvern cu nou. Cabinetul condus de Luca Niculescu a trecut fără emoţii de testul Parlamentului, cu 280 de voturi faţă de cele 233 necesare. Iar noii miniştri depun jurământul la Cotroceni chiar la această oră. Guvernul a fost învestit şi cu votul liberalilor. Însă în ultima zi de mandat, Ilie Bolojan l-a avertizat pe succesorul său că nu va reuşi nicio reformă în executivul dominat de PSD.

Votul de învestitură a decurs fără surprize pentru cabinetul Luca Niculescu.

"Cu emoţie şi responsabilitate am primit acest vot. Ieşim din aproape şase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă", a spus Luca Niculescu.

Noul premier s-a angajat să fie un om al consensului. Dar războiul dintre partide continuă. Dezbaterile de dinainte votului au fost un nou prilej pentru foştii parteneri de coaliţie să îşi plătească poliţe.

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"Vă dau o primă veste bună. Guvernul Bolojan pleacă. Nu vom administra eşecul guvernului Bolojan şi al dreptei. Îl vom expune public, din prima zi", a declarat Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan a explicat că PNL a votat guvernul doar pentru a evita criza, nu din convingere. Pe final de discurs, Sorin Grindeanu, care a condus şedinţa, i-a tăiat microfonul.

"Aceleaşi ministere, aceleaşi persoane. Oameni care nu îşi asumă nimic. Şi care fug de orice răspundere. Nu aveţi nicio şansă, domnule Luca Niculescu să rezolvaţi probleme structurale. Noi vom...", a declarat Bolojan, după care i-a fost tăiat microfonul de către Grindeanu.

Parlamentarii USR şi AUR au votat împotrivă, ori s-au abţinut.

"Vocabularul dumneavoastră este simplu: şpagă, pilă şi cât se poate de multe aranjamente. USR nu va vota acest govern", a declarat Radu Miruţă, deputat USR.

"Ştiţi foarte bine câte voturi o să primiţi din partea AUR pentru acest nou guvern marionetă", a spus George Simion.

"Trebuie să arătăm că se poate şi altfel. Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă în comparaţie cu ceea ce a oferit partidul AUR. Şi poate este ultima şansă pentru o Românie democratică", a transmis Kelemen Hunor.

Şedinţa din Parlament a avut şi momente hilare. Aleşii s-au plâns că nu aud discursul premierului.

Parlamentarii USR au adus cutii goale de pantofi şi avioane de jucărie pentru Sorin Grindeanu şi Florin Manole.

"Cutia de pantofi de ce e goală? Pentru că pline sunt doar la PSD", a spus Sebastian Cernic, USR.

Guvernul Luca Niculescu va avea o perioadă de graţie de şase luni, până în primăvara anului viitor. La finalul acestei perioade, PSD va face o primă evaluare a guvernării, iar PNL, care se va retrage în opoziţie, ar putea depune o moţiune de cenzură împotriva guvernului. Până atunci, cabinetul Luca Niculescu va adopta rectificarea bugetară şi legea bugetului pentru 2027. Noul guvern dominat de social-democraţi promite indexarea pensiilor şi reducerea deficitului bugetar. Plus taxe şi impozite care nu vor fi majorate de anul viitor.

În această seară este programată şi prima şedinţă de guvern. Noul Executiv are 18 miniştri, dintre care 12 vin din partea Partidului Social Democrat iar şase sunt independenţi.