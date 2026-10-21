Un liberal ironizează noul Guvern: "Parlamentul a votat un prim-ministru. Doar că îl cheamă Marian Neacșu"

Liberalul Mihai Voicu critică noua organizare a Guvernului și susține că vicepremierul Marian Neacșu, reprezentant al PSD, ar fi primit atribuții extinse de coordonare a unor instituții importante ale statului. Într-o postare pe Facebook, Voicu afirmă ironic că Parlamentul ar fi votat, de fapt, un alt prim-ministru decât cel desemnat oficial, făcând referire la influența pe care social-democrații ar urma să o exercite în Executiv.

Mihai Voicu ironizează noul Guvern: "Parlamentul a votat un prim-ministru. Doar că îl cheamă Marian Neacșu" - Profimedia

"Parlamentul a votat, ieri, un prim-ministru. Doar că îl cheamă Marian Neacșu", a scris Mihai Voicu pe Facebook.

Liberalul susține că ordonanța de urgență privind organizarea Guvernului îi conferă lui Marian Neacșu responsabilități foarte largi, care ar include coordonarea mai multor instituții și structuri din aparatul guvernamental.

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"Ordonanța de urgență cu privire la organizarea guvernului îi acordă acestuia atribuții în a coordona...tot. Chiar tot", a afirmat Voicu.

Potrivit acestuia, formularea referitoare la "instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al guvernului" ar acoperi numeroase instituții importante. Printre acestea, liberalul enumeră Secretariatul General al Guvernului și entitățile aflate în coordonarea acestuia, inclusiv Transelectrica, Transgaz, RA-APPS, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, Institutul Național de Statistică și Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

De asemenea, Voicu menționează Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structura responsabilă de relația cu Republica Moldova și Secretariatul de Stat pentru Culte.

Ironii la adresa PSD și a noii structuri guvernamentale

Mihai Voicu a ironizat numărul mare de instituții despre care susține că ar intra în sfera de coordonare a vicepremierului social-democrat.

"Sunt atât de multe, încât nu m-ar mira să găsesc Palatul Buckingham și administrarea scării mele de bloc", a scris liberalul.

În finalul mesajului, acesta a făcut și o referire critică la Luca Niculescu, sugerând că rolul său în noua structură guvernamentală ar fi diminuat.

"Nu știu dacă Luca Niculescu are pensie, dar pare deja ținut în geam de PSD", a adăugat Mihai Voicu.