Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu: Ne aşteaptă o muncă importantă

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru învestirea ca premier al României printr-un mesaj publicat pe platforma X.

”Ne aşteaptă o muncă importantă. Aceea de a crea oportunităţi pentru oameni şi pentru companii. Şi de a întări securitatea pe Flancul nostru Estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România şi pentru Europa”, a scris von der Leyen, într-un mesaj publicat pe X.

Premierul Luca Niculescu a transmis marţi că este un prim-ministru independent, dar ştie foarte bine că un guvern nu poate funcţiona fără sprijin parlamentar astfel că va evita conflictele sterile şi va guverna prin reguli clare şi prin transparenţă.

El mai spune că autoritatea acestui Guvern nu se va măsura însă în discursuri, ci în rezultate verificabile: protejarea veniturilor corecte, eliminarea risipei, îmbunătăţirea guvernării, atragerea banilor din PNRR şi a fondurilor europene, investiţii în energie, finalizarea aderării la OCDE şi investiţii reale în economia românească.

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"Mulţumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală şi cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în faţă urgenţe economice, bugetare, sociale şi geopolitice care cer decizii ferme, disciplină şi un stat care funcţionează pentru cetăţeni", a scris Luca Niculescu pe Facebook, după ce a fost votat de Parlament.