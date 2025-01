USR a depus plângere împotriva lui Ciolacu, pentru "voturile date de PSD lui George Simion și Călin Gerogescu": "Toţi i-am dat"

"Am văzut cu toţii înregistrarea cu domnii Ciolacu şi Simonis, în care cel de-al doilea admite că 'toţi i-am dat', iar primul confirmă, spunând că nu a împiedicat acest lucru. Deci toţi şefii de filiale din PSD au avut consemn să direcţioneze voturi către George Simion şi, dacă ne luăm şi după declaraţiile primarilor din Neamţ şi alte judeţe, către Călin Georgescu. Or, astea sunt fapte penale extrem de grave, care pot fi pedepsite cu închisoarea. Am depus sesizare pentru că din 3 ianuarie până astăzi, nici Parchetul General, nici DNA nu s-au autosesizat cu privire la aceste mărturii. Procurorii trebuie să-şi facă treaba pe acest subiect, la fel ca în cazul zborurilor private ale premierului Ciolacu, care se jura, iniţial, că nu a fost cu niciun jet de lux, apoi a fost, dar nu la Monaco şi Nisa, apoi au apărut copiile după facturi şi aşa mai departe", a declarat deputatul Emanuel Ungureanu.

USR depune plângere penală împotriva PSD

În sesizarea depusă sunt invocate infracţiuni din Codul penal şi din Legea 78/2000: coruperea alegătorilor, folosirea influenţei şi a autorităţii în scopul obţinerii pentru altul a unor foloase necuvenite, împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

Articolul continuă după reclamă

"Am cerut să fie audiaţi preşedinţii filialelor PSD şi să se facă percheziţii informatice, pentru că ar fi circulat pe grupurile de WhatsApp îndemnul de a se direcţiona, în mod ilegal, voturi către cei doi candidaţi extremişti. Din 3 ianuarie avem şi dovada, mărturia publică a celor doi lideri PSD că au încălcat legea, că au organizat una dintre cele mai mari fraude, după lovitura de stat dată de Curtea Constituţională prin decizia de anulare a alegerilor", adaugă deputatul USR.

USR precizează că, potrivit Codului penal, împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

"Este cu atât mai important să aflăm adevărul despre voturile direcţionate de PSD către candidaţii Georgescu şi Simion cu cât premierul Ciolacu este cel mai informat om din stat după preşedintele Iohannis şi se presupune că ştia de la servicii de legăturile cu Rusia ale celor doi candidaţi", mai afirmă USR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plafonarea preţului la gaze şi curent expiră în 3 luni. Vă gândiți să schimbați furnizorii sau rămâneți la cei actuali? Schimb furnizorul Rămân la furnizorul actual

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰