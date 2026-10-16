USR decide astăzi, de la 17:00, dacă va susține sau nu Guvernul Niculescu

Guvernul Niculescu se apropie de votul de învestitură. Comitetul Politic al USR se întruneşte astăzi, de la 17:00, pentru a stabili dacă parlamentarii partidului vor vota sau nu pentru învestirea Executivului.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat miercuri că va propune Comitetului Politic să nu susţină Guvernul Niculescu.

El a spus că România are nevoie de un guvern, dar că nevoia de stabilitate nu poate fi folosită pentru a reveni la un guvern "de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii" PSD.

"Mulţi îmi spun că sunt îngrijoraţi de preţuri, de rate, de siguranţa locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preţ. Stabilitatea care ne este aruncată în faţă trebuie să se simtă în viaţa românilor, nu doar în liniştea baronilor care îşi pun oamenii să jefuiască - şi asta în timp ce capturează justiţia.

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USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu nişte oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele şi să împartă din nou contracte şi companii de stat", a scris preşedintele USR, pe Facebook.