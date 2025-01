USR solicită Guvernului eliminarea aşa-numitei "taxe pe stâlp", argumentând că sistemul energetic din România are nevoie de investiţii, nu de taxe care să frâneze investiţiile. Reprezentanţii Uniunii cer partidelor care formează Guvernul Ciolacu 2 să voteze propunerea USR prin care se interzice închiderea termocentralelor pe bază de cărbune până când nu este pus altceva în schimb, proiect aflat la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

USR solicită eliminarea "taxei pe stâlp": Sistemul energetic din România are nevoie de investiţii, nu de taxe care să frâneze investiţiile - Profimedia

"USR face apel la raţiune şi solicită Guvernului Ciolacu 2 să renunţe la noua taxă pe stâlp, taxă încercată şi de Guvernul Ponta în 2014, cu rezultate catastrofale, după cum avea să recunoască, ulterior, chiar Victor Ponta, fost premier PSD şi până de curând consilier al lui Marcel Ciolacu. USR va utiliza toate instrumentele parlamentare pentru ca această nouă taxă să nu păgubească România de două ori: o dată prin frânarea sau chiar anularea unor investiţii extrem de necesare, a doua oară printr-o eventuală returnare a banilor încasaţi la buget, aşa cum s-a mai întâmplat în 2017", se arată într-un comunicat USR.

Deputatul USR Radu Miruţă, membru în Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, afirmă că "sistemul energetic din România are nevoie de investiţii", arătând că "noua taxă frânează fix investiţiile". "Rezultatul va fi că nu vom putea obţine o cantitate mai mare de energie, iar românii vor continua să plătească un preţ mai mare pentru fiecare KWh consumat. În plus, odată ce creşte preţul la energie, se vor scumpi toate produsele", declară Radu Miruţă, citat în comunicatul USR.

Reprezentanţi formaţiunii amintesc că taxa pe stâlp a fost prima dată introdusă în 2014 de Guvernul Ponta şi "nu doar că nu a adus încasările scontate la bugetul de stat, dar investitorii au atacat în instanţă deciziile de impunere şi au câştigat, astfel că statul a fost obligat să returneze, prin compensare cu alte impozite, banii adunaţi din taxă".

Articolul continuă după reclamă

"Chiar şi Victor Ponta, cel care a inventat taxa pe stâlp a recunoscut, ulterior, că a fost "o prostie": "Am zis: uite ce bani o să luăm, după aia ne-am dat seama că nici nu am luat nişte bani şi am şi stricat nişte lucruri care merg bine". Ca orice taxă nouă şi majorare a celor deja existente, taxa pe stâlp va antrena facturi mai mari pentru români şi, apoi, scumpiri în lanţ la toate produsele. Pentru ca România să aibă mai multă energie în bandă, USR solicită partidelor care formează Guvernul Ciolacu 2 să voteze propunerea USR prin care se interzice închiderea termocentralelor pe bază de cărbune până când nu este pus altceva în schimb", se mai arată în documentul citat.

Proiectul de act normativ se afla la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să refolosiţi mâncarea după sărbători? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰