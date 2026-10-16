USR va vota împotriva guvernului Niculescu. "România are nevoie de un Guvern funcţional, dar nu cu orice preţ"

Comitetul Politic al USR a decis, vineri, în unanimitate, ca parlamentarii partidului să voteze împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu.

USR nu va gira, prin votul său, "întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea" României, se arată într-un comunicat transmis de Uniunea Salvaţi România.

"Un Guvern care va fi condus de la sediul PSD şi care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susţinerea noastră. România are nevoie de un Guvern funcţional, dar nu cu orice preţ. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiaşi oameni care au jecmănit ţara îşi sporesc puterea, privilegiile şi cutiile de pantofi. USR îşi va continua munca pentru români din opoziţie. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei şi pe fiecare mişmaş pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Şi vom construi cu determinare aceea alianţă politică reformistă care să câştige următoarele alegeri", a declarat preşedintele partidului, Dominic Fritz.

USR consideră că România are nevoie de stabilitate politică construită pe reforme "reale", responsabilitate în cheltuirea banului public, independenţa justiţiei şi respect faţă de cetăţeni, "nu pe conservarea unui sistem de privilegii", se arată în comunicat.

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"PSD încearcă să prezinte drept o soluţie de stabilitate politică revenirea la un model de guvernare bazat pe risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor şi blocarea reformelor de care România are nevoie", precizează USR.