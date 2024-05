Vezi și

Pancreatita este - aşa cum îi spune numele- o inflamare a pancreasului... deşi - din păcate - auzim despre ea mai ales atunci când este vorba despre cazurile grave, aceasta nu este neapărat sinonimă cu o condamnare. Totuşi, odată diagnosticată, ea cere pacientului multă grijă şi un regim de viaţă cât mai riguros. Şi nu uitaţi, orice problemă de sănătate trebuie investigată, chiar dacă vorbim despre ceea ce pare o banală criză de colecist.

Cum deosebim pancreatita de o criză de fiere

Pancreatita poate fi adesea confundată cu o "banală" criză de fiere. Ambele debutează cu dureri puternice în capul pieptului, iar un pacient cu litiază biliară nu va putea face diferenţa, cel puţin în fază incipientă, între o nouă criză de colecist şi pancreatită.

Gabriela Şmira, medic gastroenterolog: Formele acute sperie intr-adevar pacientii pentru ca durerea deci este foarte intensa. Este o durere in epigastru. Formele cronice apar de obicei dupa forme repetate de pancreatita acuta.

Există aşadar două tipuri de pancreatită determinate de modul de instalare al bolii: acută şi cronică. În cazul formelor uşoare, înafara durerii în bară, pacientul poate sesiza şi o modificare a apetitului. Pentru că nu vorbim despre simptome specifice, doar medicul poate pune diagnosticul.

Gabriela Şmira, medic gastroenterolog: O inflamatie acuta a pancreasului poate fi usoara, dar exista si forme severe, forme care din pacare nu au un debut violent dar evolutia lor este foarte severa pana la insuficienta multipla de organe si chiar deces.

Cauzele principale ale pancreatitei

Trebuie să reţinem că există mai multe cauze responsabile de apariția pancreatitei.

Gabriela Şmira, medic gastroenterolog: In primul rand consumul de alcool, consumul de alcool crste de 4 ori riscul de pancreatita acuta si asociat cu acest consum de alcool este litiaza la nivelul vezicii biliare.

Acestea reprezintă nu mai puţin de 75-80 la suta din cazurile de pancreatită acută şi vorbim, din fericire, de situaţii pe care le putem controla.

Gabriela Şmira, medic gastroenterolog: Atunci cand pacientul este simptomatic in prezenta litiazei noi trebuie sa sfatuim pacientii sa apeleze la tratamentul chirurgical.

Evident, pacienţii diagnosticaţi cu pancreatită trebuie să oprească total consumul de alcool. Şi fumatul este contraindicat. De asemenea, un pacient cu istoric de pancreatită trebuie să ţină o dietă corectă care presupune o reducere drastică a grăsimilor.

Din păcate, pancreatita are simptome comune cu alte afecţiuni digestive. Că vorbim despre gastrită, ulcer, colică biliară sau pancreatită, cam toate debutează cu simptome greu de diferenţiat de cei fără pregătire medicală. Asta pentru că vorbim mereu despre durere, cel mai frecvent, durere în epigastru sau cum spunem popular, în coşul pieptului. Ceea ce face insa diferenta dintre orice alta problema gastrointestinală şi o pacreatita acuta, este o durere insuportabila in capul pieptului - in bara - durere care nu cedeaza la calmante si carem nu are o pozitia antalgica - adica o anume pozitie in care durerea se amelioreaza, cum exista pozitii antalgice in cazul crampelor simple.

