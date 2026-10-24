Planta minune care susține sănătatea oaselor și ajută digestia. De ce trebuie consumată cu prudență

Salvia uscată este o plantă aromatică folosită mai ales pentru a da gust mâncărurilor, dar care conține și numeroși nutrienți importanți pentru organism. Este bogată în vitamina K, calciu, magneziu, potasiu și fier și conține antioxidanți care pot contribui la protejarea celulelor.

Folosită și sub formă de infuzie, salvia poate ajuta la calmarea iritațiilor gâtului și la ameliorarea unor probleme digestive. Totuși, nu este recomandată tuturor, iar consumul în cantități mari poate fi periculos, scrie Planeta.pl.

Salvia uscată, o sursă importantă de vitamina K

Salvia uscată conține aproximativ 1.714 micrograme de vitamina K la 100 de grame, o cantitate importantă pentru o plantă aromatică. Această vitamină contribuie la coagularea normală a sângelui și ajută la menținerea sănătății oaselor.

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Pe lângă vitamina K, salvia conține calciu, magneziu, potasiu și fier. Aceste minerale au roluri importante în organism, de la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos până la transportul oxigenului în sânge. Planta conține și acid rozmarinic și alți polifenoli, compuși cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante.

Cum ajută organismul

Salvia este folosită de mult timp în medicina tradițională, mai ales pentru probleme ușoare de digestie și pentru calmarea iritațiilor din gură și gât. Infuzia de salvie poate fi utilizată pentru gargară, atunci când apar disconfort sau iritații ușoare la nivelul gâtului.

În același timp, compușii antioxidanți din plantă pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Totuși, prezența acestor substanțe nu înseamnă că salvia poate trata sau preveni singură anumite boli.

Cum se consumă salvia și cine trebuie să fie atent

Salvia uscată poate fi adăugată în cantități mici în preparate din carne, pește, sosuri, supe sau legume. Are o aromă puternică, așa că nu este nevoie de multă pentru a da gust mâncării. Poate fi folosită și pentru prepararea unei infuzii, respectând instrucțiunile de pe ambalaj.

Cu toate acestea, consumul în exces poate avea efecte nedorite. Salvia conține tuionă, o substanță care, în cantități mari, poate fi toxică pentru sistemul nervos. Din acest motiv, uleiul esențial de salvie nu trebuie înghițit, iar folosirea unor cantități mari de plantă pe perioade îndelungate trebuie evitată.

Femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a folosi salvia în scop medicinal, deoarece aceasta poate influența lactația. Prudența este necesară și în cazul persoanelor cu epilepsie sau cu predispoziție la convulsii.

De asemenea, cei care urmează tratamente medicamentoase sau suferă de boli cronice ar trebui să discute cu medicul ori cu farmacistul înainte de a consuma regulat preparate concentrate din salvie. Folosită în cantități mici, drept condiment, planta este considerată în general sigură pentru adulții sănătoși.