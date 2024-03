În zonele rurale sunt oameni care nu merg la medicul stomatolog decât atunci când durerea ajunge la os la propriu. Şi atunci sunt nevoiţi să facă sute de kilometri până la un cabinet.

Bătrân: Aici ar fi necesar, toate lucrările le-am făcut în oraș. Așa am făcut eu pe propria răspundere m-am dus când eram terminat.

Femeie: Cu dantura am dar nu m-am dus, nu m- am dus că nu sunt bani. Ne-ar ajuta dar de unde bani, dacă am avea bani am merge.

Reporter-bărbat: Credeți că ar trebui să ne facem controale mai des?

- Ce să vă spun pentru că dacă nu am fost și nu am luat legătură ce să vă, nu pot să vă spun nimic.

Un implant costă între 1500 lei şi 3000 de lei

Costurile ridicate dar şi lipsa educaţiei în privinţa igienei orale îi ţin pe români departe de cabinetele medicilor. Unii nu au fost niciodată.

Cristina Tănasă, reporter Observator: Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, 63% din populaţia României nu se spală pe dinţi. Cifrele alarmante arată şi că doar 17% dintre români întră în cabinetele medicilor stomatologi pentru controale preventive.

La nivel naţional există peste 16 mii de cabinete şi clinici stomatologice, dar mare parte din acestea sunt concentrate în oraşele mari. În plus, 99% din ele sunt private, prin urmare oamenii nu-şi permit nici măcar un control.

Mariana Cărămidă, preşedintele Comisiei socioeconomice, administrative şi financiar-contabile, Colegiul Medicilor Stomatologi: Acestea nu sunt distribuite uniform la nivelul întregii ţări. Sunt județe unde nu avem măcar un cabinet stomatologic școlar.

Mare parte din cabinete nu intră în contract cu Casele de Asigurări pentru că nu este rentabil. Problema e recunoscută inclusiv de autorităţi.

Alin Gabor, medic stomatolog: Fondurile sunt destul de mici. Majoritatea pacienţilor au două trei saptamani de pacienţi în faţă, în prima săptămână se termină acele fonduri 100%. Un implant costă între 1500 lei şi 3000 de lei, implantul nu este asigurat.

Lunar, fiecăre medic care alege să colaboreze cu casele de asigurări de sănătate primeşte suma de 6000 de lei. Acest plafon, spun ei, nu acoperă nici măcar materialele

Florin Lăzărescu, preşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România: Plafoanele nu mai sunt actualizate cu realitățile pieței. Ne dorim că medicii stomotologi să facă parte din ce în ce mai mult să intre în contract cu CNAS.

Alexandru Rafila, Ministru Sănătății: Trebuie să fie interesant din punctul meu de vedere financiar pentru medic contractul. Şi dacă resursele sunt limitate cu cât mai multe cabinete au contract cu casa cu atât mai mare va fi accesibilitatea oamenilor la servicii.

Vizitele la medic sunt rare chiar şi în zonele urbane.

Bărbat: Serviciile foarte scumpe pentru ca sunt la nivelul Occidentului, eu chiar îmi fac acum un tratament şi pentru un implant mi se pare foarte mult pentru veniturile din România să dai echivalentul a 600 euro.

Fată: Inclusiv sora mea nu i se pare ceva important, mereu îmi zice nu m-am mai spălat pe dinţi oare cât timp a trecut, îi tot zic nu e bine dar.

Singura soluţia găsită de autorităţi este educaţia în şcoli. Iar de anul viitor s-ar putea face screening copiilor în şcoli.

