Anul acesta, examenul de Rezidențiat se trece mai greu, punctajul pentru promovare a crescut. Tinerii medici trebuie să răspundă corect la cel puţin 65 la sută din grile. Mai marii din Sănătate spun că vor o creştere a calităţii sistemului medical.

Rezidențiat 2023. Pste 10.000 de candidaţi se bat pe 5.000 de locuri

Mădălina Iacob, reporter Observator: Cea mai mare concurenţă este şi anul acesta la Farmacie, unde s-au înscris mai mult de 5 candidați pe un singur loc. Urmează Stomatologia, cu 4 candidați pe loc. În final, domeniul Medicină, unde concurează 5733 de tineri pe cele 4327 de locuri.

Ivona e la farmacie şi e pasionată de îngrijirea tenului, aşa că are planuri mari pentru viitor.

Ivona, rezident: Toate femeile din familia mea sunt farmaciste, mama, bunica, e o tradiție.

Reporter: Ce îți dorești mai departe?

Ivona, rezident: Să iau examenul.

Reporter: Și după aceea?

Ivona, rezident: Să mă duc să mă relaxez puțin, mă văd la masaj. Specializarea la care vreau să vreau să merg este dermato-cosmetică pentru că sunt pasionată de... skincare, da. În România, vreau să îmi continui lucrurile exact așa cum le fac.

Tot de partea estetică sunt interesaţi şi colegii de la Stomatologie. Vestea bună e că nu vor să plece din ţară. Dar își doresc salarii mai mari.

Rezidențiat 2023: În topul preferinţelor tinerilor sunt Dermatologia, Psihiatria, Radiologia şi Chirurgia plastică

La polul opus: Chirurgia și Medicina de Urgenţă. Ministrul Sănătăţii ar vrea ca topul să fie invers pentru că nevoile din sistem sunt altele.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: Am început să acordăm prioritate specialităților deficitare. Avem cel mai are număr din istorie pentru Medicină de Familie, peste 600 de locuri și vrem să păstrăm acest trend și să schimbăm această abordare. Pentru că în general oamenii preferă să aibă mai mult timp liber, să fie mai puțîn încorsetaţi într-un program foarte dur și care implică mult consum fizic, nu este nefiresc, dar trebuie să găsim soluții măcar in viitor.

Ministrul Sănătăţii are în plan să scoată locuri libere doar în domeniile cele mai dificile.

