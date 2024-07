Trei sferturi dintre români iau vitamine, în speranţa că vor preveni anumite boli. Fabius a testat de-a lungul anilor mai multe tipuri de multivitamine. "Am început să fac o grămadă de teste de cel puțin 8 10 ani, ajunsesem să testez în jur de 40-50 suplimente pe zi, dimineața, după masă și seara. Singurele dăți când mi-a fost rău a fost când am testat și m-am dus în limite și am consumat doze de 15 ori mai mult, a fost o chestie conștientă", a declarat Fabius Antal.

Vitaminele trebuie luate doar în urma unor analize şi la recomandarea medicului

Consumul exagerat de vitamine are însă efectul advers şi poate provoca toxicitate. Primele simptome sunt greața și vărsăturile, apoi apar slăbiciunea musculară și aritmiile cardiace. "De cele mai multe ori sunt combinate într-o capsula și oamenii fără să cunoască, iau două complexuri de suplimente care conțin aceleaşi multivitamine și multiminerale. Vitaminele A și D sunt recunoscute cu potențial toxic", a declarat Simona Carniciu, medic nutriționist. În ultimii 10 ani consumul de vitamine în România a crescut cu aprox 50%. Cele mai căutate sunt suplimentele pentru unghii sau căderea părului dar și cele pentru răceală, pe care cei mai mulți dintre români le iau fără nicio analiza sau recomandare.

În lipsa unor investigații medicale, carențele organismului nu sunt depistate şi dozele administrate ţintesc greşit. Vitaminele pot fi solubile în apă sau în grăsime. Cele în grăsime ajung cu timpul să se depună pe organe și să fie imposibil de eliminat. Cu timpul, aceste depozite duc la boli cardiovasculare, diferite tipuri de cancer, diabet și dementă. "La copii sunt vitamine vitale în primii ani de viață, după, nu trebuie luate după ureche. Vorbim de vitamina A sau derivația de beta caroten. Beta carotenul în doze mari poate duce și la forme de cancer", a declarat Beatrice Speteanu, farmacist şef.

Ultimul studiu publicat în Statele Unite arată că cei care iau vitamine în mod constant pot dezvolta boli cardiovasculare grave. "Există anumite vitamine care pot să facă rău dacă sunt administrate la pacienți cardiaci de exemplu dacă în ansamblu de vitamine sunt și vitamine K. Ele pot să interfere cu medicația anticoagulantă", a declarat Alexandru Scafă, medic cardiolog. Produsele de pe internet sunt, de multe ori, comercializate fără autorizaţie de punere pe piață, astfel că multe sunt neverificate. Vitaminele trebuie luate doar în urma unor analize şi la recomandarea medicului.

