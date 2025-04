4 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 4 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 4 aprilie

Articolul continuă după reclamă

Pe 4 aprilie 1459 se încheie un Tratat de pace între Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1457–1504) și reprezentantul Poloniei, Andrei Adrowasz. Se prevedea încetarea stării de război între Moldova și Polonia, îndepărtarea lui Petru Aron de la hotarele Moldovei şi recunoașterea suzeranității polone de către Ștefan. Pe 4 aprilie 1460 are loc ceremonia de deschidere a Universității din Basel, fondată de Papa Pius al II-lea. Este cea mai veche universitate din Elveția. Pe 4 aprilie 1818, congresul american a decretat arborarea unui steag cu câte o stea pentru fiecare stat al SUA. Pe 4 aprilie 1841, William Henry Harrison moare de pneumonie și devine primul președinte al Statelor Unite care moare la birou și unul dintre președinții cu cele mai scurte mandate, o lună de zile. Pe 4 aprilie 1850, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a înființat Corpul Jandarmilor. Pe 4 aprilie 1905, un cutremur care a avut loc la Kangra, India, s-a soldat cu moartea a 370.000 de oameni. Pe 4 aprilie 1906, după ce a dat semne de activitate timp de aproape un an, Muntele Vezuviu erupe. Erupția vulcanică, care a durat până pe 22 aprilie și a atins apogeul pe 8 aprilie, este cea mai severă din 1631 și a ucis peste 100 de oameni. Pe 4 aprilie 1920 a fost realizat primul film românesc de desen animat "Păcală în Lună".

Pe 4 aprilie 1944, în Al Doilea Război Mondial, are loc un bombardament masiv al aviației anglo-americane asupra Bucureștiului, soldat cu mari distrugeri materiale și mii de morți. Pe 4 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, teritoriul Ungariei a fost complet eliberat de sub ocupația fascistă, de către trupele române și sovietice. Pe 4 aprilie 1949, 12 națiuni, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Luxemburg, Norvegia, Islanda, Canada și Portugalia, semnează Tratatul Nord Atlantic, creând NATO. Pe 4 aprilie 1968, Martin Luther King Jr. este asasinat de James Earl Ray la un motel din Memphis, Tennessee. Pe 4 aprilie 1979, președintele Zulfikar Ali Bhutto al Pakistanului este executat. Pe 4 aprilie 1996 are loc ultimul concert al trupei britanice Take That înainte de a se despărți. Pe 4 aprilie 2003 a fost inaugurat Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București.

Naşteri pe 4 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 aprilie, de la împăratul roman Caracalla, născut pe 4 aprilie 186, sau poeta americană Maya Angelou, născută pe 4 aprilie 1928, şi până la regizorul rus Andrei Tarkovsky, născut pe 4 aprilie 1932, sau actorul american Anthony Perkins, născut, de asemenea, pe 4 aprilie 1932.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 aprilie s-au născut personalităţi precum actorul român Ştefan Tapalagă, născut pe 4 aprilie 1933, realizatorul TV Aristide Buhoiu, născut pe 4 aprilie 1938, actorul american Robert Downey, Jr., născut pe 4 aprilie 1965, actriţa americană Natasha Lyonne, născută pe 4 aprilie 1979, actorul australian Heath Ledger, născut tot pe 4 aprilie 1979, sau fotbalistul german Sami Khedira, născut pe 4 aprilie 1987.

Decese pe 4 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Nicolae al IV-lea, decedat pe 4 aprilie 1292, William Henry Harrison, al 9-lea președinte al Statelor Unite, decedat pe 4 aprilie 1841, inginerul german Carl Benz, decedat pe 4 aprilie 1929, sau militantul american Martin Luther King Jr., decedat pe 4 aprilie 1968.

România i-a pierdut într-o zi de 4 aprilie, printre alţii, pe Regele Carol al II-lea, decedat pe 4 aprilie 1953, episcopul romano-catolic Joseph Schubert, decedat pe 4 aprilie 1969, sau scriitorul Vintilă Horia, decedat pe 4 aprilie 1992.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vânzările de maşini chinezeşti, în creştere în România. Vă tentează să achiziţionaţi un astfel de autoturism? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰