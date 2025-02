5 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 februarie

Pe 5 februarie 62, orașul Pompeii a fost lovit de un cutremur catastrofal, cu 17 ani înainte de a fi distrus de erupția Vezuviului. Pe 5 februarie 1597 are loc execuția celor 26 de martiri de la Nagasaki, prima execuție a unor creștini în Japonia. Pe 5 februarie 1601, Baba Novac, vestit haiduc sârb, căpitan al lui Mihai Viteazul, este ars pe rug, în piața Clujului, de către magnați maghiari. Pe 5 februarie 1649, Charles Stuart, fiul Regelui Carol I, este declarat Regele Carol al II-lea al Angliei și Scoției de Parlamentul scoțian. Pe 5 februarie 1690 este încheiat, la Sibiu, tratatul dintre domnul Moldovei, Constantin Cantemir, și Sfântul Imperiu Roman, reprezentat prin generalul imperial Donat Heissler. Pe 5 februarie 1852, Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, Rusia, unul dintre cele mai mari și vechi muzee din lume, este deschis publicului. Pe 5 februarie 1867 este încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Marele Principat al Transilvaniei era dizolvat și încorporat Ungariei, desființându-i-se autonomia.

Pe 5 februarie 1936, filmul mut al lui Charlie Chaplin, Modern Times („Timpuri noi”), are premiera la New York. Filmul, care satirizează taylorismul, a devenit una dintre cele mai reușite lucrări ale lui Chaplin. Pe 5 februarie 1945 au loc demonstrații împotriva guvernului Rădescu, demonstraţii organizate și plătite de bolșevici. Pe 5 februarie 1946, Anglia și Statele Unite ale Americii recunosc guvernul condus de Petru Groza și reiau legăturile diplomatice cu România. Pe 5 februarie 1971 are loc aselenizarea navei cosmice americane Apollo 14, care a fost lansată la 31 ianuarie 1971, comandant al navei fiind Alan Shepard. Pe 5 februarie 1979 are loc premiera filmului "Nea Mărin Miliardar", în regia lui Sergiu Nicolaescu şi cu Amza Pellea în rolul principal. Pe 5 februarie 1980 are loc primul concert al lui Cristi Minculescu cu formația Iris. Pe 5 februarie 1983, Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial de sală la săritura în lungime. Pe 5 februarie 1990 a fost înființat la București Muzeul Țăranului Român, continuatorul Muzeului de Etnografie, Artă națională, Artă decorativă și industrială, inaugurat la 1 octombrie 1906. Pe 5 februarie 2000, forțele ruse asasinează cel puțin 60 de civili în Novye Aldi, suburbie a Groznîi, Cecenia. Pe 5 februarie 2004, România a devenit membră de facto a NATO, toate cele 19 state membre ale NATO ratificând protocolul de aderare. Pe 5 februarie 2020, președintele american Donald Trump a fost achitat de Senat cu 52 la 48, împotriva acuzației de abuz de putere, și cu 53 la 47, împotriva acuzației de obstrucționare a Justiției. Pe 5 februarie 2020, moțiunea de cenzură intitulată „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democrației românești” inițiată de PSD împotriva guvernului Orban a fost adoptată de Parlament cu 261 de voturi "pentru" și 139 de voturi "împotrivă".

Naşteri pe 5 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 februarie, de la André Citroën, pionier al automobilelor franceze, născut pe 5 februarie 1878, sau generalul român Corneliu Dragalina, născut pe 5 februarie 1887, şi până la filosoful român Nicolae Bagdasar, născut pe 5 februarie 1896, sau actriţa britanică Charlotte Rampling, născută pe 5 februarie 1946.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 februarie s-au născut personalităţi precum antrenorul suedez de fotbal Sven-Göran Eriksson, născut pe 5 februarie 1948, actorul britanic Tom Wilkinson, născut pe 5 februarie 1948, fotbalistul şi antrenorul român Gheorghe Hagi, născut pe 5 februarie 1965, actorul britanic Michael Sheen, născut pe 5 februarie 1969, cântăreţul britanic Bobby Brown, născut pe 5 februarie 1969, fotbalistul olandez Giovanni van Bronckhorst, născut pe 5 februarie 1975, fotbalistul argentinian Carlos Tevez, născut pe 5 februarie 1984, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, născut pe 5 februarie 1985, fotbalistul român Eric Bicfalvi, născut pe 5 februarie 1988, sau fotbalistul brazilian Neymar, născut pe 5 februarie 1992.

Decese pe 5 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 februarie. Dintre acestea amintim pe împăratul Shunzhi al Chinei, decedat pe 5 februarie 1661, Regele Carol al XIII-lea al Suediei, decedat pe 5 februarie 1818, actorul american Kirk Douglas, decedat pe 5 februarie 2020, sau actorul canadian Christopher Plummer, decedat pe 5 februarie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 5 februarie, printre alţii, pe poetul Alecu Russo, decedat pe 5 februarie 1859, matematicianul Gheorghe Ţiţeica, decedat pe 5 februarie 1939, politicianul Iuliu Maniu, decedat pe 5 februarie 1953, sau politicianul român Ion Mihalache, decedat pe 5 februarie 1963.

