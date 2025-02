O asistentă eroină, care a donat 63 L de sânge, interzisă la donare. Decizia ar fi fost legată de o ceartă cu un portar

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureș susțin că decizia excluderii de la donare a Cameliei Săbădean a fost luată 'de un medic' și că ar fi avut la bază o anumită problemă de comportament a acesteia.

"Sunt donatoare de sânge de 35 de ani, am donat de 140 de ori, aproape 63 de litri, pentru că întotdeauna am considerat că donarea de sânge este un gest umanitar esențial, vital, salvator de vieți. În urmă cu aproximativ o jumătate de an am aflat că sunt exclusă definitiv din lista donatorilor eligibili de sânge la Târgu Mureș, adică sunt scoasă definitiv de la donare.

Și încercarea mea de a afla care este cauza legală pentru această excludere s-a soldat cu un eșec, adică am fost ignorată. Cu toții cunoaștem criteriile eligibilității de sânge, cu numărul de kilograme, cu hemoglobina, cu bolile transmisibile, iar motivele legale de excluderea donatorilor de la donare sunt nedeclararea de către donator a unei boli transmisibile, ceea ce constituie o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la șase la trei ani și donarea în scopul obținerii de foloase materiale, ceea ce constituie o contravenție care se pedepsește cu o amendă de la 500 la 1.500 de lei. Nu mă încadrez în aceste probleme legale de interzicerea donării", a declarat marți, presei, Camelia Săbădean, potrivit Agerpres.

Asistenta a spus că, după ce a donat în 4 ianuarie, în 4 martie și la începutul lunii mai 2024, în data de 5 august 2024 s-a prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș pentru a se programa la donare pentru a doua zi, ocazie cu care i s-a spus de la registratură că fișa ei nu mai este în acel loc și că fosta directoare a centrului, Dana Florea, ar fi scos-o definitiv de la donare.

Camelia Săbădean a precizat că analizele medicale de la donarea precedentă din luna mai nu indicau nicio problemă medicală, însă i s-a comunicat că decizia ar fi fost legată de o dispută verbală pe care a avut-o cu un portar, în luna ianuarie 2024.

Motivul excluderii de la donare

"În ianuarie 2024 mi s-a părut că portarul are un comportament necorespunzător și chiar am spus doamnelor doctor că mi se pare că acest portar nu se comportă cum trebuie (...). Mi-au mulțumit la momentul acela pentru că primiseră mai multe reclamații cu privire la comportamentul acestuia, motiv pentru care ulterior s-a acceptat demisia în urma unor reclamații de la donatori. Pe urmă, am mai donat încă de două ori.

Deci motivul excluderii mele trebuia căutat între luna mai și luna august, data de 5 august. Imediat am spus cu voce tare, 'da, acum știu de ce m-a exclus, pentru că am susținut în campania electorală pe actualul primar, care este un donator de sânge'. Întotdeauna voi susține un donator de sânge, un om care promovează donarea de sânge, care face campanii de donare de sânge", a susținut Camelia Săbădean.

După ce a fost interzisă la donare la Târgu Mureș, Camelia Săbădean a donat la Bistrița-Năsăud. "La Bistrița mi-au cerut o adeverință de la medic să dovedesc că sunt sănătoasă și la începutul lunii noiembrie am donat. La Bistrița am făcut cea de-a 140-a donare, am fost primită foarte bine de către un colectiv empatic, profesionist și am ajuns acasă la ora 20,30, congelată, dar fericită că mi-am îndeplinit obiectivul", a afirmat Camelia Săbădean.

Ce spun reprezentanţii Centrului de Transfuzii

Marinela Lazăr, psiholog în cadrul Centrului de Transfuzii Sanguine din Târgu Mureș, a precizat că nu poate comenta admiterea sau respingerea de la donare a unei persoane și că o astfel de decizie se ia de către un medic.

Reprezentanta CTS Târgu Mureș a subliniat că donatorii pot fi admiși sau respinși de la donare din cauze medicale, dar că există și alte cauze, comportament sau alte probleme de genul acesta și că decizia trebuie comunicată persoanei.

"Eu aș încălca legea dacă aș comenta admiterea sau respingerea de la donare a unei persoane (...). Ea, aici, la noi, a fost exclusă de la donare (...). La noi este exclusă din evidențele de la donare, în concluzie, nu mai poate să doneze la noi. Dacă a fost admisă în altă parte, înseamnă că au admis-o, este donator acolo, este problema ei până la urmă. Cum v-am spus, poate să fie temporară sau definitivă această excludere.

Vă rog să parcurgeți tot ordinul respectiv și o să vedeți că i se impun anumite reguli de comportament sau de altă natură donatorului. Deci donatorul nu are strict numai aceste contraindicații medicale, trebuie să îndeplinească și o sumă de criterii (...). Eu știu că imediat după acel incident, sau mă rog, cum vreți să-l numiți dumneavoastră, a fost exclusă de la donare. Deci nu a mai donat din acel moment", a mai afirmat Marinela Lazăr.

