Odată ce pășești pragul serelor Grădinii Botanice din Iași parcă ai făcut un salt către o zonă exotică. Grădinile asiatice sunt reproduse în micul spațiu spre marea încântare a publicului care vine de peste tot din țară.

"Suntem norocoşi că am nimerit astăzi în Iaşi. A, ce mă bucur! Am planificat să venim, nu că am nimerit".

"Mângâiere pe suflet. Colega noastră e pentru prima dată în Iaşi şi ea spunea de dimineaţă că oriunde calcă e istorie, e cultură. Noi suntem veniţi din Rădăuţi, din judeţul Suceava şi ne bucurăm grozav".

"E atât de frumoasă România că mi se umezesc ochii. Şi sunt foarte recunoscătoare pentru asta", spun turiştii.

Iar curiozități sunt multe, pentru cei care vor să plece și cu un bagaj de cunoștințe.

"Aceste colecţii de plante exotice au nevoie de nişte cerinţe pe care noi trebuie să le satisfacem indiferent de anotimp. De exemplu, vara, când în exterior sunt sunt peste 30 de grade, în sere se poate ajunge la 50 de grade. Iar azaleele şi camelile ca să înflorească în ianuarie au nevoie de doar 20 de grade Celsius", spune Cătălin Tănase, director Grădina Botanică Iași.

Iar pentru studenți spațiul este și unul didactic.

"Ceea ce oferă Grădina Botanică e şi un Patrimoniu important pentru cercetare şi pentru activitatea didactică, dar nu în ultimul rând este parte a cea ce oferă Universitatea, comunităţii ieşene şi tuturor care trec prin Iaşi. Studenţii vin, fac ore aici, văd lucruri pe care nu ar putea să le vadă într-un laborator sau într-o sală de clasă sau într-o sală de curs", spune Liviu Maha, rector UAIC IAȘI.

Expoziția va ține o lună, iar prețul unui bilet este de 15 lei. Elevii și pensionarii au preț redus la 5 lei.

