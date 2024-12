Evenimente în Bucureşti, în weekendul 14-15 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate indoor a devenit dominant.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, târguri, expoziţii şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 14-15 decembrie

Sâmbătă, 14 decembrie 2024, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "La ginecolog", la Teatrul Roşu, de la ora 17.00, "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.00, "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier, de la ora 18.30, "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, de la ora 19.00, "Fetiţa din debara", la Teatrul de Artă, de la ora 19.00, sau "Nunta lui Krecinski", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, de la ora 19.00.

Duminică, ziua de teatru începe încă de la ora 12.00. Se joacă din nou piesa "Oedip" la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu. De la ora 16.00 avem "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, de la ora 17.00 avem "Infidelii", la Teatrul Roşu, iar de la ora 19.00 avem piese precum "Meşteşugul Vieţii", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Fă tu primul pas", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 14-15 decembrie

Ziua de concerte începe, sâmbătă, încă de la ora 11.00, cu un Concerte de Colinde ce se desfăşoară la Ateneul Român. Un alt concert specific perioadei este programat a avea loc la La Ingineri Bistro, de la ora 19.00, când Tică Lumânare susţine show-ul "Sfinte Cântece-Nghețate". Şi tot sâmbătă, la Arenele Romane, de la ora 19.00, se desfăşoară un spectacol din seria "Rhythm of Ceylon", prin intermediul căruia sunt prezentaţi câţiva dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi din Sri Lanka.

Duminică, la Ateneul Român, încă de la ora 11.00 avem "Muzica pe Înțelesul Tuturor – Crăciun Baroc", cu Ansamblul baroc The Harmonious Blacksmith şi Ansamblul vocal Voices of Athenaeum. Şi tot la Ateneul Român, dar de la ora 19.00, avem "Concert coral – Christmas Jazz". Alexandru Andrieş susţine un concert special de sărbători la Sala Radio, de la ora 19.30, iar pe Gabi Țuruică și Răzvan Mircescu îi puteţi vedea în The Temple - Social Pub, de la ora 19.00.

Spectacole în Bucureşti, în weekend-ul 14-15 decembrie

În acest weekend, avem câteva spectacole extrem de interesante. Sâmbătă, "Prinţesa Circului" se joacă la Teatrul Național de Operetă şi Musical "Ion Dacian", de la ora 18.00, iar "Spărgătorul de nuci" se joacă la Sala Palatului, de la ora 19.00.

Duminică avem "Spărgătorul de nuci" la Opera Naţională Bucureşti, de la ora 11.00, "My Fair Lady", la Teatrul Național de Operetă şi Musical "Ion Dacian", de la ora 18.00, dar şi "Broadway Christmas Show", la Sala Palatului, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekend-ul 14-15 decembrie

Din punct de vedere fotbalistic, sâmbătă, de la ora 11.00, avem meciurile CS Afumaţi - Steaua Bucureşti şi FC Voluntari - CSC Dumbrăviţa, două partide interesante, din Liga a doua la fotbal şi care se joacă pe arene din apropierea Capitalei.

Totuşi, cel mai importante evenimente sportive ale weekendului se anunţă a fi meciul dintre CSM Baia Mare şi Dinamo Bucureşti, finala Cupei României la rugby, care se joacă sâmbătă, de la ora 14.00, pe Stadionul Arcul de Triumf, şi meciurile de baschet masculin Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti (sâmbătă, 18.30, Sala Rapid) şi Steaua Bucureşti - SCM Timişoara (sâmbătă, 20.30, Sala Mihai Viteazul). La volei masculin avem Rapid Bucureşti - Unirea Dej (sâmbătă, ora 15.00, Sala Rapid), Steaua Bucureşti - Arcada Galaţi (sâmbătă, ora 17.00, Sala Mihai Viteazul) şi Ştiinţa Bucureşti - Ştiinţa Baia Mare (sâmbătă, ora 18.00, Sala Politehnica), la volei feminin avem CSO Voluntari - CSM Bucureşti (sâmbătă, ora 15.00, Sala Polivalentă Voluntari), iar la baschet feminin avem Agronomia Bucureşti - Arad (sâmbătă, ora 12.00, Sala Agronomia).

Târguri în Bucureşti, în weekend-ul 14-15 decembrie

Toate târgurile speciale de Crăciun sunt deschise în acest weekend, inclusiv cele care se deschid doar pe perioada weekend-ului, cum ar fi cel de la Opera Comică pentru Copii sau Târgul "Crăciun Ţărănesc" de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Celelalte locaţii se ştiu deja. Avem târguri de Crăciun în Piaţa Constituţiei, în Parcul Drumul Taberei, în Hala Laminor, la Berceni Arena, pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti, la Grădina Botanică, în cele mai mari centre comerciale şi aşa mai departe.

