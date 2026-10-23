Evenimente în Bucureşti, în weekendul 24-25 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 24 octombrie 2026, şi duminică, 25 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 24-25 octombrie

Sâmbătă, 24 octombrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 12.00 se joacă "20 de ani în Siberia", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, de la ora 16.30 se joacă "Terapie în trei", la Teatrul Roşu, de la ora 17.00 se joacă "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, iar tot de la ora 17.00 se joacă şi "Micul Prinț", la Berăria H. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Yen", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, "Funeralii fericite", la FF Theatre, sau "Lapte Negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

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Duminică, 25 octombrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Glasul copilăriei", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 14.00 se joacă "Încurcătură la nivel înalt", la Teatrul Elisabeta, de la ora 15.00 se joacă "Mă mut la mama", la Restaurant Elisabeta, iar de la ora 18.00 se joacă "Trei în unu", la Teatrul Roșu, şi "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 18.30 se joacă piesa "Conu’ Leonida față cu reacțiunea", la Teatrul Amzei, iar de la ora 19.00 se joacă "Ceasu` și cămașa miresii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 24-25 octombrie

Sâmbătă, 24 octombrie, în Bucureşti sunt programate concerte susţinute de Neon Prophecies, Hatespeech și Engineer of Death, în Encore Club, de la ora 19.00, The Underground Youth, în Control Club, de la ora 20.00, sau GZUZ, în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Duminică, 25 octombrie, în Bucureşti sunt programate concerte susţinute de Cristi Corcioveanu, în The Coffee Shop Constituției, de la ora 16.00, RageHer, în Quantic Pub, de la ora 19.00, Carbon şi DJ Nasa, în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, sau Holy Molly, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 24-25 octombrie

Sâmbătă, de la ora 21.00, pe Arena Naţională se joacă meciul dintre FCSB şi Rapid Bucureşti. Tot sâmbătă, de la ora 11.00, pe Stadionul Florea Dumitrache se joacă meciul de rugby dintre Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti.

În Liga Naţională de baschet feminin, sâmbătă sunt programate, printre altele, meciurile CS Agronomia Bucureşti - CS Universitatea Cluj Napoca (Sala Agronomia, ora 13.00) şi Rapid Bucureşti - Sportul Studenţesc (Sala Rapid, ora 14.00).

Tot sâmbătă, de la ora 16.00, în Sala Unirea, din Dobroeşti, se joacă meciul de volei masculin dintre CSM Bucureşti şi Rapid Bucureşti, în timp ce de la ora 18.00, în Sala Gabriela Szabo, din Voluntari, se dispută meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi CSM Galaţi.