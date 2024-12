Evenimente în Bucureşti, în weekendul 7-8 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

După o săptămână de lucru complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate indoor a devenit dominant.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, târguri, expoziţii şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 7-8 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 7 decembrie 2024, în Bucureşti avem piese de teatru precum "Burlac la 40 de ani", la Teatrul Roşu, de la ora 17.00, "De treci codrii", la Teatrul Godot, de la ora 18.00, "Funeralii fericite", la FF Theatre, de la ora 19.00, "Încurcătură la nivel înalt", la Teatrul Elisabeta, de la ora 19.00, "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, de la ora 19.00, "Tatăl", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, de la ora 19.00, sau "Crimă şi pedeapsă", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, de la ora 19.00.

Duminică, 8 decembrie 2024, se joacă "Oraşul nostru", la Teatrul Excelsior, ora 12.00, "Milionul, nepoatele şi milionara", la Teatrul Elisabeta, ora 16.00, "Vecini de coşmar", la Teatrul Roşu, ora 17.00, "Crimă şi pedeapsă", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, ora 19.00, "Fata din curcubeu", la Teatrul de Artă, ora 19.00, sau "The Blue Room", la Teatrul În Culise, ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 7-8 decembrie

Cum spuneam şi în ziua precedentă, Ştefan Bănică are concerte la Sala Palatului atât sâmbătă, 7 decembrie, cât şi duminică, 8 decembrie, de la aceeaşi oră, 19.30. Pe lângă aceste spectacole, sâmbătă mai avem un tradiţional concert de sărbători din Bucovina la Arenele Romane, de la ora 18.00, şi un concert de balade lăutăreşti, cu Lavinia şi Florin Pană, la Riviera Park, de la ora 18.00.

Duminică, la Palatul Suter, de la ora 19.00, Romaniţa lansează albumul "Lăutăresque", în The Temple Social Pub, de la ora 19.00, Vlad Băjenaru susţine un concert de folk, indie şi rock, iar de la ora 20.00, Alex& The Fat Penguins susţin un concert în The Pub Universităţii.

Spectacole în Bucureşti, în weekend-ul 7-8 decembrie

Pe lângă concerte, în acest weekend avem şi o mulţime de spectacole în Bucureşti. Sâmbătă se joacă "Spărgătorul de nuci", la Opera Naţională Bucureşti, de la ora 18.30, "Liliacul", la Teatrul Național de Operetă şi Musical "Ion Dacian", de la ora 18.00, sau "Poveste de decembrie", la Teatrul Act, de la ora 19.30.

Duminică se joacă "Bonjour, Bonne nuit, Paris!", la Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian", de la ora 18.00, "Caragiale e de vină!", la Muzeul Național Tehnic "Dimitrie Leonida", de la ora 19.00, sau "Palace Escape aka Opturi Supranaturale", la Palatul Bragadiru, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekend-ul 7-8 decembrie

Şi în acest weekend avem fotbal în Bucureşti sau în apropiere de Bucureşti. Sâmbătă, de la ora 11.00, se joacă meciul Concordia Chiajna - CS Mioveni, pe arena din Chiajna, iar duminică, de la ora 11.00, în Ghencea se joacă CSA Steaua Bucureşti - Unirea Ungheni, în timp ce de la ora 20.30, pe Arena Naţională, se joacă meciul dintre FCSB şi FC Botoşani.

În plus, avem posibilitatea să vedem şi meciuri de baschet, Rapid Bucureşti - Agronomia Bucureşti (sâmbătă, ora 14.00), volei, CSM Bucureşti - Târgovişte (sâmbătă, ora 16.00), Dinamo Bucureşti - Piteşti (sâmbătă, ora 16.00) şi Dinamo Bucureşti - Craiova (duminică, ora 20.00) sau handbal, Dinamo Bucureşti - Minaur Baia Mare (duminică, ora 17.30).

Târguri în Bucureşti, în weekend-ul 7-8 decembrie

Vă reamintim că există numeroase târguri tematice deschise în această perioadă în Bucureşti. Lista deschisă de Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei sau de West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei, poate fi completată în mod constant cu alte târguri.

De exemplu, avem Târg de Crăciun la Veranda Mall şi Happy Christmas Market 2024 la AFI Cotroceni, dar avem şi un Bazaar de Crăciun deschis la Victoria Hub sau un Laminor Winter Wonderland la Laminor Arena.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că România se îndreaptă spre o direcţie bună? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰