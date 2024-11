Evenimente în Bucureşti, în weekendul 9-10 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

După o săptămână de lucru complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate indoor a devenit dominant.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, târguri, expoziţii şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 9-10 noiembrie

Pentru sâmbătă, 9 noiembrie 2024, vă recomandăm piese de teatru precum "Bucluc la Operă", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00, "Romeo şi Julieta", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, de la ora 18.30, "20 de ani în Siberia", la Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier, de la ora 19.00, "Fetiţa soldat", la Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Mică, de la ora 19.00, sau "Portugalia", la Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, de la ora 19.00.

Duminică, 10 noiembrie 2024, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "Milionul, nepoatele şi milionara", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00, "Bărbatul perfect defect", la Teatrul Roşu, de la ora 17.00, "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio, de la ora 18.30, "Karamazovii", la Teatrul Mic - Sala Atelier, de la ora 18.30, "Pescăruşul", la Teatrul Național Ion Luca Caragiale, ora 19.00, sau "Dumnezeu se îmbracă de la second-hand", la Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Studio, de la ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 9-10 noiembrie

Din punctul de vedere al concertelor, sâmbătă, 9 noiembrie 2024, cap de afiş pare să fie spectacolul "Folk bun", de la Sala Palatului, de la ora 19.00. Spectacolul se desfăşoară sub egida Cenaclului Flacăra, iar pe scena ar urma să urce nume precum Mircea Vintilă, Ducu Bertzi sau Emeric Imre. Tot sâmbătă mai avem un concert tribut Laura Stoica by Alexandra Căpitanescu, la Berăria H, de la ora 17.00, un recital susţinut de trupa Taxi la Palatul Bragadiru, de la ora 20.00, şi Festivalul Spears of Wallachia, în Quantic Pub, de la ora 20.00. "Crize" lansează albumul "EGOCID", în Club Expirat Halele Carol, de la ora 19.00, iar Jazzy Jo susţine un concert în "14th LANE", de la 19.30.

Duminică, 10 noiembrie 2024, bucureştenii se pot delecta cu concerte susţinute de Delia Diaconescu, la Ateneul Român, de la ora 11.00, Semnal M, la Berăria H, de la ora 16.00, Dinu Olăraşu, la The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 19.00, şi Gabriele Mastrototaro, la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Petreceri în Bucureşti, în weekend-ul 9-10 noiembrie

Sâmbătă, 9 noiembrie 2024, în Bucureşti sunt organizate câteva petreceri extrem de interesante. De exemplu, de la ora 22.00, în Heavy Yard, avem "Balkanique Party", cu DJ Cio Ban și Cosmin Sipoș, şi tot de la ora 22.00, în Gilda Music Lounge, avem "Prime Instinct", unde DJ Adrian Daniel întreţine atmosfera.

Tot pentru sâmbătă vă mai recomandăm "Doina&Friends", petrecere desfăşurată în J’ai Bistrot, începând cu ora 20.00, dar şi "Can’t Touch This", petrecere cu iz retro ce are loc în B52 The Club, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekend-ul 9-10 noiembrie

Pentru cei care vor să vadă şi altceva în afară de fotbal, pentru sâmbătă, 9 noiembrie 2024, vă recomandăm două meciuri internaţionale de rugby. Canada înfruntă naţionala statului Chile, de la ora 13.00, iar România înfruntă selecţionata Tonga, de la ora 18.00, în două meciuri test ce se joacă, ambele, pe Stadionul Naţional Arcul de Triumf.

Duminică, 10 noiembrie 2024, avem volei feminin, Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti, de la ora 16.30, meci în care gazdele pornesc favorite, în condiţiile în care sunt mult mai bine cotate în clasamentul Diviziei 1.

Târguri în Bucureşti, în weekend-ul 9-10 noiembrie

În acest weekend, în incinta magazinului Maxipet, din zona Mihai Bravu, cei de la ASPA organizează un nou târg de adopţii, în intervalul orar 10.00-15.00. Iar cei care îşi propun să adopte un câine trebuie să ştie că vor fi recompensaţi de către sponsori.

Pe de altă parte, tot în acest weekend, în curtea sediului Ministerului Agriculturii este organizat un târg special de Sfinţii Mihail şi Gavriil. Conform organizatorilor, la târg vor fi expuse o varietate de produse tradiționale românești, atestate tradițional, din categoriile: lactate; carne; băuturi spirtoase; miere; preparate din pește. De asemenea, vizitatorii vor putea găsi produse recunoscute la nivel european, brânză „Telemea de Sibiu” – IGP, „Magiun de prune Topoloveni” – IGP, si vor putea cumpăra produse apicole bio.

Festivaluri în Bucureşti, în weekend-ul 9-10 noiembrie

În ceea ce priveşte festivalurile organizate în Bucureşti, pentru acest weekend ne-am dori să vă îndreptaţi atenţia către Iridescent, un festival despre care se spune că este un festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului.

În cadrul Iridescent, în acest weekend avem două spectacole. Sâmbătă se joacă "Temporal Spaces", la CINETic, de la ora 18.00, iar duminică se joacă "Collective Cadence", la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, de la ora 19.30.

