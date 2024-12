Evenimente în Bucureşti, joi 12 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 12 decembrie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 12 decembrie 2024, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 12 decembrie

Joi, 12 decembrie 2024, seara de teatru începe de la ora 18.30 cu "Hello, Ceauşescu", piesă care se joacă la Teatrul de Comedie - Sala Studio. De la ora 19.00 avem, printre altele, "Ultima noapte în paradis", la FF Theatre, "O noapte furtunoasă", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Când ploaia se va opri", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Vinovat. Nevinovat", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Frumos e în septembrie la Veneţia", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Călătoria", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, joi 12 decembrie

Seara de concerte începe de la ora 19.00. Avem recital Samael în Quantic Pub şi un concert susţinut de Corul Madrigal la Palatul Patriarhiei, dar şi un concert simfonic cu Zlatomir Fung la Ateneul Român.

În plus, The Strizzers lansează single-ul "I am a winner" în Echoes Haus, de la ora 20.00, cei de la Coma susţin un concert în Club Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, cei de la Mardelux susţin un concert în JazzBook, de la ora 20.00, iar pe Dora Gaitanovici şi oamenii ei îi vedeţi în Club Control, de la ora 20.00.

Spectacole în Bucureşti, joi 12 decembrie

Două spectacole ne atrag atenţia în această seară. De la ora 18.30, la Opera Naţională Bucureşti avem spectacolul de balet "Spărgătorul de nuci". Organizatorii susţin despre acest spectacol că "este, practic, o poveste de iarnă ce ne aduce în atmosfera de basm în care dansul, emoția și simfonia se întregesc într-un vals de vis".

De la ora 19.00, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase avem un spectacol intitulat "Mă întorc de Crăciun acasă". Dida Drăgan, Adrian Daminescu, Luminița Anghel, Aurelian Temișan, Daniela Nane, Iulia Dumitru, Constantin Cotimanis, Marina Anghel, Elena Perianu si Anna Stănescu, vă invită cu drag să le fiți alături într-o seară specială, unde magia Crăciunului se va împleti cu armoniile muzicii și frumusețea poeziei.

Expoziţii în Bucureşti, joi 12 decembrie

Vă reamintim că încă mai aveţi timp să vizitaţi câteva expoziţii interesante precum "Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane", care este deschisă la Muzeul Theodor Aman, sau "Monstrul, pătratul și hohotul", expoziţie deschisă la Muzeul de Artă Recentă.

De asemenea, la Art Safari încă mai sunt deschise, până la sfârşitul acestei săptămâni, expoziţii precum "Maria a României, regină şi artistă" sau "Cecilia Cuțescu-Storck - prima femeie profesor de artă din Europa", plus o mulţime de alte expoziţii ce au femeia în prim plan.

