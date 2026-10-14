Evenimente în Bucureşti, joi 15 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 15 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la The Magnifics susţin un concert joi, 15 octombrie, în The Coffee Shop Constituţiei - zilesinopti.ro

Joi, 15 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 15 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 15 octombrie

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Frumosul și Bestiile", la FF Theatre, "Evadarea tăcută", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Adio, domnule Haffmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc!", la Teatrul Elisabeta, "Liniște în culise", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Viață în lucru", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, "Portugalia", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Oraşul nostru", la Teatrul Excelsior, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Iona", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, şi "Biedermann și incendiatorii", la Teatrul Actorilor, de la ora 20.00 se joacă "Răzbunare pe tocuri", la Restaurant Elisabeta, iar de la ora 20.30 se joacă "Proștii", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, joi 15 octombrie

De la ora 19.00, Jan Bartos susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Kazi Ploae & Specii susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

The Magnifics susţin un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Maria Răducanu & Călin Grigoriu susţin un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Cojo susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 15 octombrie

De la ora 19.45, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CF Barcelona.