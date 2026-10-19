Evenimente în Bucureşti, marţi 20 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 20 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 20 octombrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 20 octombrie 2026

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Macbeth", la ARCUB, sau "Orlando", la Teatrul Metropolis.

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De la ora 20.00 se joacă "Rinocerii", la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian", şi "Magnolii de oţel", la Sala Dalles.

Concerte în Bucureşti, marţi 20 octombrie 2026

Cornelius Zirbo şi Teodora Chircă susţin un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00. De la ora 20.00, la Sala Palatului este programat un concert intitulat "Autentic Lăutăresc", concert care aduce pe scenă artişti precum Ionel Tudorache, Taraful de la Vărbilău sau Taraf de Caliu.

Vasile Şeicaru susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00. Artiştii de la Emil Bîzga JAZZ Orchestra susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Killa Fonic și Sfera lansează EP-ul "Sfera Fonică" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.