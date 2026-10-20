Evenimente în Bucureşti, miercuri 21 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 21 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Trupa Timpuri Noi susţine un concert miercuri, 21 octombrie, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 21 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 21 octombrie

De la ora 18.00 se joacă piese precum "O scrisoare pierdută", la Teatrul Act, "Orlando", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Răscoala", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Macbeth", la ARCUB.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Băieții de zinc", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, miercuri 21 octombrie

De la ora 19.00, finlandezii de la Swallow The Sun susţin un concert în Quantic Pub. De la ora 20.00, Tania Turtureanu susţine un concert la Sala Palatului.

Kempes susţine un concert la Berăria H, de la ora 20.45. Trupa Timpuri Noi susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 21 octombrie

Pe Stadionul "Dumitru Mătărău", din Ștefăneștii de Jos, de la ora 15.00, se joacă meciul de fotbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi Farul Constanţa.

În Sala Rapid, de la ora 19.30, se joacă meciul de baschet feminin dintre Rapid Bucureşti şi Fenerbahce Istanbul.

De la ora 18.45, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Skanderborg.