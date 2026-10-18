De la eleganţa de la hipodromul Ascot, trecem la competiţii în care viteza şi adrenalina sunt în prim-plan. Pe pista de karting, copiii apasă acceleraţia, iar părinţii îşi ţin respiraţia! Viteză, viraje strânse şi adrenalină cât pentru o zi întreagă. Jocurile cu maşini ies din calculator şi ajung pe circuit, unde cei mici îşi testează reflexele, atenţia şi coordonarea. Iar unii nu se mulţumesc cu o simplă cursă: după ore întregi de antrenament, urcă pe podium şi îi fac pe părinţi să se întrebe dacă n-ar trebui să le ceară şi ei câteva lecţii de condus. Cine ştie, poate că următorul campion mondial încă îşi face temele… dar deja ştie să ia virajele mai bine decât tata!

Pentru Vladimir, de doar 11 ani, kartingul a devenit mai mult decât o pasiune. Este pilot licențiat, vicecampion la categoria sa de vârstă și a obținut locul întâi la o competiție de prestigiu din Italia. Drumul spre performanță a început de la o vârstă fragedă, pe când avea doar şase ani, iar pentru a-şi îndeplini visul a fost nevoie de multă muncă.

”A început dintr-un simplu filmuleţ pe care l-am văzut cu tata acum cinci ani şi într-o zi tata a căutat o pistă de karting unde să putem să ne dăm şi noi. A fost foarte palpitant pentru mine la vârsta aia. Prima dată am simţit frică dar cu timpul am început să prind încredere şi să merg din ce în ce mai tare. Foarte mult timp petrecut pe pistă, în condiţii nu foarte bune şi încercând să fiu mai bun decât am fost ieri”, spune Vladimir Rebenciuc, pilot.

Şi Andrei, fratele mai mic al lui Vladimir, i-a călcat pe urme şi acum este şi el vicecampion.

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”Când intri într-o cursă trebuie să ţin cont de ceilalţi, cum merg, ce mişcări fac, să fiu atent. Nu e uşor, trebuie să depui efort, la antrenamente, pe căldură, pe frig, pe ploaie. Emoţii şi când câştig, fericire”, spune Andrei Rebenciuc, pilot.

La fel ca ei, şi alţi copii visează la titlul de campion şi se antreneaza intens pentru asta. Kartingul vine cu un mare avantaj - îi ţine pe cei mici departe de jocurile pe calculator.

”Orice formă de sport, ceea ce aduce adrenalină într-un mod natural, nu sintetic cum sunt ecranele este binevenită pentru copii, mai ales la vârsta la care creierul lor este în dezvoltare”, spune Ana Prodaniuc, manager pista de skating.

O sesiune de karting durează aproximativ 12 minute şi costă între 55 şi 75 de lei.