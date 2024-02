Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, şi-a anunţat retragerea din funcţie în 2027

Aleksander Ceferin este preşedintele UEFA din 2016.

Deşi iniţial s-a spus că membrii Congresului UEFA au aprobat un amendament în favoarea lui, pentru a-i permite să candideze din nou la şefia UEFA, în 2027, Ceferin a anunţat că ar urma să se retragă din funcţie la sfârşitul actualului mandat.

Ceferin s-a declarat extrem de obosit din cauza "luptelor" pe care le-a avut de dus ca şef al UEFA, dar şi dezamăgit de faptul că funcţia de preşedinte al UEFA l-a împiedicat să petreacă mai mult timp alături de familie.

"Am decis, în urmă cu vreo şase luni, să nu candidez din nou în 2027. Motivul este că, după o vreme, fiecare organizaţie are nevoie de sânge proaspăt, dar mai ales că am fost departe de familie timp de şapte ani. Sunt obosit de Covid, obosit de două războaie, obosit de proiecte fără rost precum aşa-numita Super-Ligă", a fost mesajul transmis de Ceferin.

Ceferin este preşedintele UEFA din 2016. Ulterior, a fost reales preşedinte al UEFA în 2019 şi în 2023. În general, Ceferin a fost reales preşedinte al UEFA fără a avea vreun adversar anume.

În ultimele luni s-a spus că Aleksander Ceferin ar fi fost implicat într-un conflict la distanţă cu Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, după ce s-ar fi spus că Răzvan Burleanu ar intenţiona să candideze pentru postul de preşedinte UEFA.

