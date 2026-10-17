Bernadette Szocs luptă pentru un loc în semifinalele Europeanului de Tenis de Masă, LIVE, în AntenaPLAY

Bernadette Szőcs luptă pentru un loc în semifinalele Campionatul European Individual de Tenis de Masă – Ljubljana 2026. Urmărește spectacolul din sferturile de finală, LIVE, pe AntenaPLAY. Îți creezi un cont pe AntenaPLAY și poți urmări competiția fără abonament.

Bernadette Szőcs luptă pentru un loc în semifinalele Europeanului de Tenis de Masă, LIVE, în AntenaPLAY - Profimedia

Sportiva de 32 de ani se duelează în sferturile de finală ale întrecerii din Slovenia cu Nina Mittelham. Învingătoarea îşi va asigura medalia de bronz, odată cu calificarea în semifinale.

Urmărește spectacolul din sferturile de finală, LIVE, pe AntenaPLAY!. Accesul este liber pentru toți românii! Îți creezi un cont pe AntenaPLAY și poți urmări competiția fără abonament!

În ultimele patru întâlniri directe dintre cele două jucătoare, fiecare şi-a trecut în cont câte două victorii. În ultimele două meciuri, ocupanta locului 29 mondial din Germania s-a impus în faţa favoritei 2 a Europeanului cu 3-0.

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Sportiva de 31 de ani a ajuns la European din postura de vicecampioană la probele de simplu şi dublu, ea obţinând medaliile de argint la Linz, în 2024. Ea caută aurul la Ljubljana.

Până acum, Bernadette Szocs şi-a trecut în cont două medalii de bronz la această ediţie a Campionatului European Individual, la dublu, alături de Eliza Samara, şi la dublu mixt, alături de Eduard Ionescu.

Alături de Bernadette Szocs, au mai participat la European Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Elena Zaharia, Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan, Bianca Mei-Roșu, Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate.