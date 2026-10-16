Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara, medaliate cu bronz la Europeanul de tenis de masă, LIVE în AntenaPLAY

Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara, două dintre cele mai bune jucătoare de tenis de masă ale României la momentul actual, s-au oprit, vineri, în semifinalele probei de dublu feminin a Campionatului European de tenis de masă, competiţie ce se desfăşoară la Ljubljana, în Slovenia, şi se vede LIVE, în direct şi în exclusivitate, în România, în AntenaPLAY .

Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara, medaliate cu bronz la Campionatul European de tenis de masă - Profimedia

Sportivele noastre au pierdut clar, 0-3 la seturi, 11-13, 6-11, 7-11, duelul cu echipa alcătuită din Tatiana Kukulkova, din Slovacia, şi Natalia Bajor, din Polonia. Chiar şi aşa, prin accederea în semifinale, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au obţinut medaliile de bronz.

Pentru Bernadette Szocs este a doua medalie obţinută la actuala ediţie a Campionatului European de tenis de masă, după ce a obţinut bronzul şi la dublu mixt, alături de Eduard Ionescu.

În plus, Bernie îşi poate îmbunătăţi palmaresul şi cu o eventuală medalie obţinută la simplu feminin, chiar dacă mai este drum lung până acolo. Vineri seara, de la ora 18.00, ea o va înfrunta pe poloneza Natalia Bajor, în faza optimilor de finală.

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Elena Zaharia şi Andreea Dragoman vor juca şi ele în optimi la simplu feminin. Elena Zaharia o înfruntă pe italianca Gaia Monfardini, de la ora 13.10, iar Andreea Dragoman dă piept cu Nina Mittelham, din Germania, de la ora 14.50.