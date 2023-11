Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2023. Echipa națională a României a ajuns în Danemarca. Crina Pintea: "Nu mi se pare o grupă foarte grea"

Pivotul naţionalei de handbal feminin Crina Pintea a vorbit despre grupa E, din care face parte România, la Campionatul Mondial, la care tricolorele vor debuta chiar vineri, de Ziua naţională. Competiţia începe miercuri, în grupele C şi G.

"Nu mi se pare o grupă foarte grea, însă depinde foarte mult de noi, întotdeauna când am mers la un astfel de campionat a contat ce am făcut noi. E un pic mai uşor faţă de anii trecuţi, când întâlneam echipe foarte puternice de la început. Pare că e un pic norocul de partea noastră, îmi doresc foarte mult să ne facem treaba bine şi să ne îndeplinim obiectivul. Atmosfera este foarte bună, am foarte mare încredere şi simt o energie bună. Eu nu simt nicio presiune, merg din 2012 la Mondiale sau Europene, întotdeauna s-a vorbit de o medalie, dar eu mă bucur de handbal. Îmi doresc, normal, medalia, dar trebuie să luăm totul pas cu pas, meci cu meci, drumul este foarte lung. O să dăm tot ce avem mai bun, ca să ne bucurăm şi pe noi, dar şi pe fani", a declarat Crina Pintea înaintea plecării spre CM, transmite news.ro.

Ea a adăugat, privind obiectivul de calificare la turneele preolimpice, că toată lumea îşi doreşte acest lucru şi că "nu e o presiune, ci o motivaţie în plus".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tricolorele vor debuta în grupa E vineri, chiar de Ziua naţională

Delegaţia României a ajuns deja în Danemarca, iar lotului i s-a alăturat şi Diana Lixăndroiu, după ce veştile privind revenirea căpitanului Cristina Neagu încă din primul meci nu sunt deloc optimiste, fiind posibil să joace abia din grupele principale.

Tricolorele vor debuta în grupa E vineri, chiar de Ziua naţională, iar apoi vor juca în compania Serbiei (3 decembrie) şi a Danemarcei (5 decembrie). Obiectivul naţionalei antrenate de Florentin Pera este o clasare în primele şapte locuri, performanţă care i-ar permite să participe apoi la turneele preolimpice.

România este singura naţiune din lume care a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial, care a ajuns la ediţia a 26-a. Din cele opt grupe preliminare a câte patru echipe, primele trei clasate se vor califica în grupele principale, de unde locurile 1-2 intră în sferturi.

Programul Campionatului Mondial de Handbal Feminin 2023

Echipa tricoloră ar urma să joace în grupa principală III, cu meciuri programate în 7, 9 şi 11 decembrie. Sferturile de finală vor avea loc 12-13 decembrie, semifinalele în 15 decembrie, iar finalele pentru medalii în 17 decembrie.

Palmaresul naţionalei României la Mondiale include patru medalii: aur – 1962, argint – 1973, 2005, bronz – 2015. La ediţia din 2021, România s-a clasat pe locul 13, iar titlul mondial a revenit Norvegiei.

La 35 de ani, căpitanul Cristina Neagu este singura jucătoare din lume care a primit de patru ori distincţia ”IHF World Player of the Year”, în 2010, 2015, 2016 şi 2018. Ea a anunţat că va fi ultimul său Campionat Mondial şi că speră să-şi încheie cariera cu participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Campionatul Mondial din 2023 debutează miercuri, cu meciuri în grupa C – Coreea de Sud-Austria şi Norvegia-Groenlanda, respectiv în grupa G – Brazilia-Ucraina şi Spania-Kazakstan.

Lotul României la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2023

Antrenorul naţionalei României, Florentin Pera, a anunţat, duminică, lotul de 18 jucătoare pentru Campionatul Mondial, la care tricolorele vor debuta chiar de Ziua Naţională, cu Chile.

Lotul României este format din jucătoarele: portari - Diana Ciucă, Iulia Dumanska, Daciana Hosu; extreme stânga - Nicoleta Dincă, Alexandra Dindiligan; interi stânga - Bianca Bazaliu, Cristina Neagu, Claudia Paşcan; centri - Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Andreea Popa; interi dreapta - Daria Bucur, Alicia Gogîrlă; extreme dreapta Alexandra Badea, Sonia Seraficeanu; pivoţi - Nicoleta Balog, Lorena Ostase, Crina Pintea.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!