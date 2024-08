Ce planuri are Sabrina Voinea, după scandalul medaliei de la JO 2024. Sportiva s-a întors în ţară: "Nu-mi doresc să mă las de gimnastică"

"Deocamdată o să-mi iau o pauză, o să merg în vacanță cu familia. Eu sper să-mi revin și eu, și mama. O să vorbesc cu mama și vedem ce se poate rezolva. Eu nu-mi doresc să mă las de gimnastică, pentru că am muncit foarte mult și vreau să arât pe parcurs că sunt din ce în ce mai mai bună. Același lucru vreau să-i explic și mamei să continuăm gimnastica și să mergem mai departe", a spus Sabrina Voinea.

Mesajul gimnastei Sabrina Voinea, după JO 2024

Ea a adăugat că își dorește foarte mult medalia de bronz în finala de sol de la Paris. Sabrina Voinea a mai spus că pentru exercițiul de la sol și-ar fi dat nota 14.000.

Mama și antrenoarea Sabrinei, Camelia Voinea, a spus că va vorbi zilele următoare cu fiica ei. "N-am apucat să vorbesc cu Sabrina, trebuie să am timp să vorbesc. Acum când voi pleca în vacanță voi sta liniștită să vorbesc cu ea, că ea are o vârstă fragedă și nu vreau să o dau peste cap, pentru că eu în noaptea aia am stat cu ea până pe la două și jumătate noaptea și nu era bine", a spus Camelia Voinea.

Sabrina Voinea Maneca a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video și foto infirmă această teorie, conform COSR.

Scandalul medaliei de bronz de la finala la sol

România a încheiat, luni, participarea în competiţiile de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice fără medalie. În finala de la sol, Sabrina Maneca Voinea s-a clasat pe locul 5, iar Ana Maria Bărbosu pe poziţia a 4-a, cu aceeaşi notă - 13.700. Pentru nici un minut, Bărbosu a fost medaliată cu bronz, dar o contestaţie la nota lui Jordan Chiles (SUA) i-a adus acesteia locul 3.

Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5.

Luni seară, Camelia Voinea a transmis un mesaj, cu capturi video alăturate, pentru a dovedi că în finala olimpică de la sol fiica sa nu a ieşit din spaţiul de concurs, aşa cum ar fi justificat arbitrele penalizarea de o zecime la notare. Sabrina Voinea a încheiat pe locul 5, iar contestaţia sa nu a fost acceptată.

”Sabrina nu a ieşit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici (n.r. - capturi video de la finalul liniilor acrobatice), merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut Atât am putut suporta!”, a precizat atunci Camelia Voinea.

Sportivii din delegația Team Romania, înapoi acasă

Cu ocazia primirii la Aeroportul "Henri Coandă" din București a sportivilor din delegația Team Romania de la canotaj, gimnastică și tenis de masă care s-au întors de la Jocurile Olimpice de la Paris, Simona Radiș, Sabrina Maneca Voica și Eduard Ionescu au făcut scurte declarații.

Simona Radiș, câștigătoare a două medalii, una de aur și una de argint a spus: "În spatele nostru e o adevarata armată care muncește zilnic alături de noi. Ei nu se văd dar există și ne împing mereu să cucerim noi și noi rezultate, din ce în ce mai importante. Spuneam înainte de plecarea la Jocurile Olimpice că va fi greu. A fost. Rezultatele sunt foarte bune, mult mai bune decât la ediția trecută. Suntem într-o ascensiune continuă și cu siguranță canotajul va fi din ce în ce mai înfloritor. Mulțumesc tuturor în numele echipei și mulțumesc și echipei, pentru că împreună suntem mai puternici".

La rândul ei, Sabrina Maneca Voica, gimnasta aflată în mijlocul unei controverse după finala de la sol, unde se consideră că a fost depunctată pe nedeprept, a declarat: "Sper că toată această problemă să se rezolve până la capăt și să ne bucurăm de un rezultat foarte bun, așa cum ne-am bucurat când am terminat exercițiile. Sper să fie bine în continuare, îi felicit pe toți și vă mulțumesc că ne-ați fost alături.”

Din partea sportivilor de la tenis de masă a vorbit cel mai tânăr reprezentant, Eduard Ionescu (19 ani) care chiar dacă nu a ajuns în fazele superioare ale competiției de simplu, a furnizat un rezultat surpriză în primul tur. "La Paris a fost un concurs foarte greu, cu foarte multă presiune. Din păcate nu de fiecare dată reușim să aducem rezultatele pe care ni le propunem. Avem resursele si încrederea necesară că pe viitor va fi mult mai bine și vom face tot posibilul pentru următoarea olimpiadă. ”

