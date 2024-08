Un vis spulberat şi o inimă frântă. Sunt imaginile dezamăgirii pe care o ţară întreagă a simţit-o alături de gimnastele noastre. A urmat furia.

Contestaţia Sabrinei Voinea nu a fost acceptată

"A fost un vis împlinit pentru câteva secunde, dar după aceea arbitrele au decis altceva", a declarat Ana Bărbosu, gimnastă, la TVR Sport. "Este foarte greu să munceşti atâta şi atâţia ani, stai toată ziua în sala de gimnastică şi să ajungi la Olimpiadă să te trateze în halul acesta", a spus şi Sabrina Voinea, gimnastă, la Antena 3 CNN.

La finalul competiţiei la sol, podiumul era ocupat de Rebeca Andrade, de Simone Biles şi Ana Bărbosu. Sabrina Voinea avea acelaşi scor ca Bărbosu, 13,700, dar era clasată pe locul patru, pentru că avea o notă mai mică la elementele de execuţie. Pe locul 5 era Jordan Chiles cu un scor de 13.666. Dar nota a crescut după contestaţie la 13,766. Aşa a ajuns americanca pe locul trei, iar sportivele noastre au coborât pe locurile patru şi cinci.

Contestaţia Sabrinei Voinea nu a fost acceptată de arbitre. Dacă era admisă, românca putea obţine un scor de 13,800, care ar fi plasat-o pe locul trei. "Sabrina... Am fost la un pas de a chema salvarea la două jumate - trei dimineaţa, tremura, frisoane, plânsete şi multe alte lucruri. Pentru că ea ştie clar că această medalie trebuia să fie a ei", spune Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea.

Mama şi antrenoarea Sabrinei, fosta vicecampioană olimpică la Seoul, a anunţat că se va retrage din gimnastică. Nu ştie exact ce va face fiica sa după un asemenea şoc. "Eu nu am apucat să vorbesc cu ea la concret, pentru că am fost şi foarte supărată şi foarte tristă şi trebuie să vorbesc cu ea foarte clar", adaugă Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea.

"Decizia aceasta o să o iau împreună cu mama, deocamdată am nevoie să mă liniştesc pentru că m-a durut foarte mult sufletul", a mai declarat Sabrina Voinea, gimnastă.

Depunctată la JO 2024 pentru o eroare inexistentă

Sabrina Voinea a fost depunctată pentru că ar fi păşit în afara covorului în timpul exerciţiului la sol. Un lucru pe care toată echipa României îl contestă, în frunte cu gimnasta: "Ele au spus că am ieşit din covor. Dar eu nu am ieşit. Au avut o poză la îndemână, au zis că eu am ieşit din covor, doar că acea poză nu era de ieri. Nu a fost de ieri, de la finala de la sol".

Inclusiv televiziunile americane au arătat că eroarea care a lăsat sportiva fără medalia de bronz nu a existat. "Priviţi călcâiul. Nu atinge covorul. Vă spun, nu atinge covorul. Este pe sol tot timpul", spun comentatorii, la NBC Sports.

Oficialii români au anunţat deja că vor depune contestaţii la Federaţia Internaţională de Gimnastică şi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. "COSR a făcut acest demers către FIG în care am adus în atenţie acest aspect, da, legat de faptul că Sabrina Voinea şi nota pe care a primit-o în urma exerciţiilor de la sol nu ni se pare corectă", a declarat Mihai Covaliu, preşedintele COSR.

Reporter: Aţi vorbit cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, l-aţi rugat personal să se ocupe de caz.

Nadia Comăneci: Da, am vorbit, am trimis video-ul, s-a întâlnit şi domnul Covaliu cu el. Mi-a scris că aceşti copii, aceşti gimnaşti şi gimnaste sunt copiii lui şi că îi pasă foarte multe de ei şi că va face tot ce este posibil.

"O a doua întâmpinare la TAS pe care am făcut-o, am şi depus-o pentru felul în care a fost soluţionată ultima contestaţie, a ultimei sportive din concurs (n.r. Chiles), unde noi apreciem că felul în care a fost rezolvată, prin ridicarea notei cu o zecime nu este susţinut de prestaţia sportivei în timpul concursului", spune Carmencita Constantin, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică.

Val de reacţii furioase în România

Decizia de ieri a arbitrelor a trezit amintiri amare şi în rândul fostelor gimnaste. "Îmi răsună mai viu ca oricând cuvintele pe care antrenorii ni le repetau aproape zilnic în sala de antrenament: Voi, ca românce, trebuie să fiți mai mult decât perfecte pentru a nu lăsa cuiva loc de interpretări! Și iată... Se adeverește încă o dată!", a scris Sandra Izbaşa pe reţelele de socializare.

Premierul Marcel Ciolacu a catalogat situaţia drept scandaloasă şi a anunţat că nu va participa la ceremonia de închidere a Olimpiadei în semn de protest. A adăugat că cele două gimnaste vor fi premiate ca şi cum s-ar fi clasat pe podium.

