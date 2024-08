CFR Cluj – Unirea Slobozia 3-0 în SuperLiga. Louis Munteanu marchează primele goluri pentru echipa lui Dan Petrescu

Superliga: CFR Cluj – Unirea Slobozia 3-0. Nkololo a lovit bara în minutul 28 al meciului de la Cluj, pentru ca tot el, zece minute mai târziu, să trimită o pasă în careu pentru Louis Munteanu şi acesta să deschidă scorul.

Replica oaspeţilor a venit în minutul 40, când Florin Purece a înscris cu un extraordinar, de la distanţă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid la o fază anterioară. Antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a fost apoi eliminat pentru proteste şi gazdele au intrat cu avantaj la pauză.

La reluare, în minutul 51, Alexandru Păun a finalizat o acţiune a clujenilor, venită după erori în defensiva ialomiţenilor, relatează news.ro. Louis Munteanu a închis tabela cu un şut spectaculos de la marginea careului şi clujenii s-au impus cu 3-0, într-un meci pe care ialomişenii l-au încheiat fără şut pe poartă.

Clujenii obțin a doua victorie a sezonului, și ajung la 7 puncte, pe locul 6, în timp ce Unirea Slobozia, care a învins Farul Constanța și a remizat cu FCS și Hermannstadt, e la a doua înfrângere consecutivă, și cu 5 puncte ocupă locul 12.

Dan Petrescu: "Trei puncte mari pentru noi"

"Trei puncte mari pentru noi, ţinând cont că am schimbat echipa. Toţi şi-au făcut datoria, nu pot spune că a fost un jucător sub alţii. Sunt fericit pentru rezultat. Sunt dezamăgit puţin de eliminare pentru că în Europa şi oriunde am antrenat nu am fost eliminat, în România am fost tot timpul eliminat. Toţi antrenorii din lume sunt agitaţi, ar fi numai cartonaşe roşii! Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru. Numai pe capul meu a stat. Despre gol anulat, dacă nu era ofsaid, poate vorbeam de un alt rezultat.

Le-am spus jucătorilor că avem două finale, astăzi şi joi. Prima am câştigat-o! Louis Munteanu a dat două goluri. El trebuie să rămână liniştit, dacă vrea să ajungă mare trebuie să fie concentrat şi liniştit. Merită felicitări pentru cele două goluri. Lista e cam mică pentru UEFA, bine că nu am avut azi accidentări. Ar fi fantastic să reuşim calificarea”, a declarat Dan Petrescu.

CFR CLUJ: R. Sava – Aly Abeid (Mogoş 84), Graovac, Bolgado, Simao Rocha – Fică (Deac 84), K. Keita, Al. Păun (Artean 67) - Nkololo, L. Munteanu (P. Michael 74), M. Kamara. ANTRENOR: Dan Petrescu

R. Sava – Aly Abeid (Mogoş 84), Graovac, Bolgado, Simao Rocha – Fică (Deac 84), K. Keita, Al. Păun (Artean 67) - Nkololo, L. Munteanu (P. Michael 74), M. Kamara. ANTRENOR: Dan Petrescu UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu - Medina, Antoche, Pospelov, Şerbănică - Ariel Lopez, Coadă (S. Camara 46) - Dorobanţu (F. Ilie 63), Purece (Pacionel 74), Aganovic (Gele 46) – Agalna (C. Toma 81). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

D. Rusu - Medina, Antoche, Pospelov, Şerbănică - Ariel Lopez, Coadă (S. Camara 46) - Dorobanţu (F. Ilie 63), Purece (Pacionel 74), Aganovic (Gele 46) – Agalna (C. Toma 81). ANTRENOR: Adrian Mihalcea Cartonaşe galbene: Dan Petrescu 41, M. Kamara 54, L. Munteanu 66 / Antoche 59, Pospelov 70

Dan Petrescu 41, M. Kamara 54, L. Munteanu 66 / Antoche 59, Pospelov 70 Cartonaş roşu: Dan Petrescu (antrenor CFR Cluj) min. 42

Dan Petrescu (antrenor CFR Cluj) min. 42 Arbitri: Andrei Chivulete - Andrei Constantinescu, Ionel Dumitru – Cătălin Buşi

Andrei Chivulete - Andrei Constantinescu, Ionel Dumitru – Cătălin Buşi Arbitri VAR: Marian Barbu - Stelian Slabu

Marian Barbu - Stelian Slabu Observator: Iosif Olah

