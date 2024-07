Cu mai puţin de 6 săptămâni până la startul campaniei de calificare pentru Campionatul Mondial, Generaţia de Suflet, cum a dost numită actuala selecţionata de fotbal a României, nu are antrenor! Gheorghe Hagi a refuzat în această dimineaţă postul.

Generaţia de Suflet e în continuare fără selecţioner după ce în urmă cu ceva mai mult de o săptămână Eduard a părăsit banca tricolorilor. În mod natural, federalii l-au luat în calcul ca principal pretendent pentru această poziţie pe Gheorghe Hagi, actualul antrenor al Farului Constanta, cel care a mai stat pe banca tricolorilor intre 2001 si 2003, cu rezultate mixte.

Variantele pregătite de FRF

Vineri, Hagi a lăsat să se înţeleagă că ar fi interesat de acest post dar a cerut putin timp. Să treacă etapa. Azi dimineaţă însă i-a comunicat lui Răzvan Burleanu, preşedintele FRF refuzul său după care, doar câteva ore mai târziu, a venit şi comunicatul oficial. A subliniat că "Nu poate accepta în acest moment postul de selectioner şi că a fost una dintre cele mai dificile decizii din cariera sa in condiţiile în care s antreneze nationala e visul oricarui antrenor".

Răspunsul Federaţiei, nu s-a lăsat aşteptat: Cu siguranţă, mai devreme sau mai târziu, domnul Hagi va conduce echipa nationala! şi s-a subliniat şi faptul că se caută în continuare cea mai bună variantă. Şi deşi nu s-a comunicat niciun nume, surse federale spun că ar fi vorba de Adrian Mutu şi Mirel Rădoi.

Adrian Mutu a mai antrenat nationala României însă pe cea sub 21 de ani. Partea bună e că este liber de contract după ce a demisionat la inceput de aprilie de la CFR Cluj. Mirel Rădoi, e cu 2 ani mai tânăr decât Mutu, si-a cret un nume ca un jucator deosebit de muncitor şi mai apoi ca un tehnician meticulos. A condus selectionata de tineret până in semifinalele Campionatului European din Italia in 2019. Şi el e, de asemenea liber, de contract în acest moment.

Rămâne să vedem aşadar cine va urma pe banca nationalei de Suflet. O nationala care va reamintesc va incepe pe 6 septembrie, odata cu partida cu Kosovo, drumul catre mondial. O partidaă care se va vedea in direct la Antena 1!

