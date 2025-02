San Francisco va fi gazda NBA All Star Game pentru prima oară în istoria de 74 de ani a finalei. Mii de localnici şi fani din toată America s-au înghesuit pe străzile metropolei, îmbrăcaţi cu echipamentele formaţiei preferate.

Evenimentul este o afacere profitabilă şi pentru proprietarii de restaurante care au toate locurile rezervate în ziua meciului. Unii au deschis localuri noi special pentru finala campionatului.

"Tocmai am deschis, este a treia zi de funcţionare. Până acum avem o medie de aproape 1.000 de clienţi pe noapte", a declarat Tom Bolcom, manager de restaurant.

Vezi și

1.500 de dolari a costat cel mai ieftin bilet la All Star Game, dar fanii au plătit şi 50.000 de dolari pentru un loc bun. Favorita fanilor este Team Shaq, cu LeBron James şi Steph Curry. Cei mai mulţi cred că ei vor ieşi pe primul loc.

Primele evenimente All Star Game au început de ieri: concursuri de îndemânare şi de slam dunk-uri. Fanii au avut parte şi de concerte fabuloase.

Cei zece baschetbalişti care vor fi titulari in All Star Game, în frunte cu Steph Curry şi Lebron James, câştigă împreună salarii de o jumătatea de miliard de dolari pe an. Meciul tuturor starurilor din baschetul american va fi în direct la noapte, la ora 3, pe Antena 1 şi Antena Play!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fost vreodată victima unei înşelătorii pe WhatsApp? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰